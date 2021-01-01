أفادت شبكة "سي أن أن" بإصابة راكبين من أصل 21 في حادث تحطم طائرة مدنية في مقاطعة والر بولاية تكساس الأمريكية.
وقال مسؤولون للشبكة إن "الطائرة كانت متجهة إلى مدينة بوسطن، وكان على متنها 21 شخصا"، مشيرين إلى أن "الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من مطار هيوستن".
وقال قاضي مقاطعة والر تراي دوهون في منشور على صفحته عبر "فيسبوك" إنه "تم نقل جميع الركاب وطاقم الطائرة بأمان، فيما أصيب راكب واحد على الأقل".
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التعليقات على الولايات المتحدة.. تحطم طائرة مدنية خلال الإقلاع (فيديو)
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