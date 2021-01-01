إنفوجرافيك.. بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات منتصف ديسمبر

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صورة الخبر: فصل الموظف متعاطي المخدرات
فصل الموظف متعاطي المخدرات

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم الثلاثاء، إنفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق "فيسبوك"، حول نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين وعمال وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة؛ حيث قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات.

وتضمن الإنفوجراف أنه من المقرر تطبيق القانون اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، وأنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8275 اتصالًا هاتفيًّا على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان؛ تزامنًا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كل الخدمات العلاجية لهم مجانًا وفي سرية تامة.

صورة الخبر: فصل الموظف متعاطي المخدرات

المصدر: مصراوي

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