خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا



شيكابالا شيكابالا



أعلن الإعلامى خالد الغندور ، عبر صفحتة بموقع فيسبوك ، أن لجنة التسوية و التحكيم ألغت قرار ايقاف شيكابالا لاعب نادى الزمالك .





وكتب خالد الغندور “ لجنة التسوية و التحكيم تلغي قرار ايقاف شيكابالا ”.



يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية مواجهة توسكر يوم الجمعة المقبل بإياب دور الـ ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.وطالب كارتيرون الجميع بمواصلة التركيز للفوز من أجل الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وفي نهاية الجلسة شرح كارتيرون للاعبين برنامج التدريبات خلال مران اليوم.ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة العودة يوم الجمعة في تمام السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.