أعلن الإعلامى خالد الغندور ، عبر صفحتة بموقع فيسبوك ، أن لجنة التسوية و التحكيم ألغت قرار ايقاف شيكابالا لاعب نادى الزمالك .
وكتب خالد الغندور “ لجنة التسوية و التحكيم تلغي قرار ايقاف شيكابالا ”.
يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خالد الغندور: لجنة التسوية والتحكيم تلغي قرار إيقاف شيكابالا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق