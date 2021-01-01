تنتشر بسرعة كبيرة.. اكتشاف سلالة جديدة لكورونا أشد فتكا من متحور دلتا



اكتشاف سلالة جديدة لكورونا اكتشاف سلالة جديدة لكورونا

نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، اليوم الثلاثاء، عن علماء قولهم إنهم يتابعون بقلق متحورا جديدا من فيروس كورونا أشد فتكا من متحور دلتا، في إشارة إلى أنه قد يكون أكثر عدوى من متحور دلتا الأساسي.







ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الخطر الجديد هو المتحور AY.4.2 الذي تعرف عليه علماء يتابعون تطور متحور دلتا، وأوضحوا أنه يمثل بالفعل ما يقرب من 10%من الإصابات في بريطانيا.

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وأكد العلماء أن انتشار هذا المتحور يتزايد بسرعة، وإن لم يكن بنفس سرعة متغير "دلتا" الأصلي عندما وصل إلى بريطانيا من الهند أوائل هذا العام.وقال الخبيران جيفري باريت، من معهد ويلكوم سانجر في كامبريدج، وفرانسوا بالو، مدير معهد جامعة لندن كوليدج، إن AY.4.2 يبدو أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10 إلى 15% من متحور دلتا الأساسي، الذي سيطر بالفعل على حالات كوفيد حول العالم.وأضاف بالو أنه في حال تأكيد الأدلة الأولية، قد يكون AY.4.2 أكثر سلالات فيروس كورونا عدوى منذ بدء الجائحة، مشددا على ضرورة توخي الحذر في هذه المرحلة.يذكر أن AY.4.2 واحدا من 45 سلالة فرعية تنحدر من دلتا تم تسجيلها حول العالم، حيث تحمل طفرتين مميزتين لبروتين سبايك الذي يصيب به الفيروس الخلايا البشرية.