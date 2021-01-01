التعليم تتيح نتيجة امتحان شهر أكتوبر لطلبة الدبلومة الأمريكية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلبة الدبلومة الأمريكية، نتيجة امتحانات أكتوبر ، مؤكدة أنه يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://est.moe.gov.eg a



وكان الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حذر فى وقت سابق طلاب الدبلومة الامريكية من الانسياق وراء ما يثار حول إعلانات الدروس الخصوصية وادعاء شخص أنه يعمل في شركة EST ومن ضمن فريق واضعى الامتحانات .



وقال وزير التربية والتعليم ، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذا نموذج من الكذب الفج لاجتذاب الطلاب إلى دروس خصوصية حتى في الشهادات الدولية!، مشيرا الي ان هذا الشخص لا يعمل لدينا ولا علاقة له بالشهادة ولا يمكن الوصول الى مصادرها الأجنبية باى شكل من الأشكال ونرجو عدم الانسياق وراء هؤلاء المدعين بالباطل.

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ويهدف الاختبار إلى تقييم استعداد الطلاب للكلية وتم تصميم اختبار SAT في الأصل بحيث لا يتماشى مع مناهج المدارس الثانوية، ولكن تم إجراء العديد من التعديلات على إصدار SAT الذي تم تقديمه في عام 2016.