أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلبة الدبلومة الأمريكية، نتيجة امتحانات أكتوبر ، مؤكدة أنه يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://est.moe.gov.eg a
وكان الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حذر فى وقت سابق طلاب الدبلومة الامريكية من الانسياق وراء ما يثار حول إعلانات الدروس الخصوصية وادعاء شخص أنه يعمل في شركة EST ومن ضمن فريق واضعى الامتحانات .
وقال وزير التربية والتعليم ، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذا نموذج من الكذب الفج لاجتذاب الطلاب إلى دروس خصوصية حتى في الشهادات الدولية!، مشيرا الي ان هذا الشخص لا يعمل لدينا ولا علاقة له بالشهادة ولا يمكن الوصول الى مصادرها الأجنبية باى شكل من الأشكال ونرجو عدم الانسياق وراء هؤلاء المدعين بالباطل.
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التعليقات على التعليم تتيح نتيجة امتحان شهر أكتوبر لطلبة الدبلومة الأمريكية
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