طريقة تحضير كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء

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كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء


كفتة داوود باشا من الأكلات الشهية والمختلفة التي تحتوي على مذاق خاص، ويمكن تقديم كفتة داوود باشا بالعديد من الطرق السهلة والشهية.

وإليك طريقة تحضير كفتة داوود باشا للشيف شربيني.

مقادير كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء
لحمة مفرومة

دقيق

بصل

ثوم
زبدة

شبت

زعتر

كزبرة

لبن

بهارات مشكلة

كريمة

جوزة الطيب

مرقة

زيت

ملح وفلفل

ارز للتقديم

طريقة تحضير كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء
1- في الكبة، اخلطي اللحمة مع البصل و الثوم والكزبرة وزعتر وملح وفلفل

2- ارفعي الكفتة و شكليها كرات متوسطة الحجم ثم تعفر فى الدقيق ثم تحمر في زيت نصف تحمير

3- ارفعي الكفتة في الزيت أو زبدة ويضاف إليها الكريمة اللبانى مع ملح وفلفل وتوابل حسب الرغبة و مكعب مرقة

4- اتركي كفتة داوود باشا حتى تكتمل النضج في الصوص وتقدم مع أرز أبيض بالهنا​

المصدر: elbalad

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