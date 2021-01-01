طريقة تحضير كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء



كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء



كفتة داوود باشا من الأكلات الشهية والمختلفة التي تحتوي على مذاق خاص، ويمكن تقديم كفتة داوود باشا بالعديد من الطرق السهلة والشهية.



وإليك طريقة تحضير كفتة داوود باشا للشيف شربيني.





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مقادير كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاءلحمة مفرومةدقيقبصلثومزبدةشبتزعتركزبرةلبنبهارات مشكلةكريمةجوزة الطيبمرقةزيتملح وفلفلارز للتقديمطريقة تحضير كفتة داوود باشا بالصلصة البيضاء1- في الكبة، اخلطي اللحمة مع البصل و الثوم والكزبرة وزعتر وملح وفلفل2- ارفعي الكفتة و شكليها كرات متوسطة الحجم ثم تعفر فى الدقيق ثم تحمر في زيت نصف تحمير3- ارفعي الكفتة في الزيت أو زبدة ويضاف إليها الكريمة اللبانى مع ملح وفلفل وتوابل حسب الرغبة و مكعب مرقة4- اتركي كفتة داوود باشا حتى تكتمل النضج في الصوص وتقدم مع أرز أبيض بالهنا​