أكلات سوريا .. طريقة عمل النمورة
تعد النمورة من أشهر الحلويات فى سوريا وبلاد الشام حيث تتمتع بمذاق شرقي لذيذ وتشبه نوعا من الحلويات الشرقية الموجودة فى مصر وهى “ البسبوسة”.
نقدم لكم طريقة عمل النمورة السوري بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير النمورة السوري
نصف كوب سمنة
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 و نصف كوب سميد خشن
1 كوب سكر ناعم
نصف كوب جوز هند مبشور
1 كوب لبن زبادي
نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
ملح
2 ملعقة كبيرة ماء الورد
2 ملعقة كبيرة ماء الزهر
نصف كوب لوز مقسم إلى أنصاف
مكونات الشربات
2 كوب سكر
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة ماء الورد
1 ملعقة صغيرة ماء الزهر
عصير الليمون
طريقة عمل النمورة السوري
* في البداية ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة أو السمنة.
*في اناء اخر ضعي السمنة والزبدة في وعاء صغير الحجم ثم ضعيها على نار متوسطة الحرارة واتركيها حتى تذوب تماما.
* ضعي السميد مع خليط السمنة والزبدة في وعاء وتبث جيدا ثم ضيفي السكر وجوز الهند واللبن والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم.
* اضيفي الملح وماء الورد والزهر واخلطى المكونات بسرعة متوسطة مدة دقيقة أخرى حتى تتجانس بالكامل ويتشكل خليط ناعم.
* ضعي الخليط في صنية الفرن وتدخل الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة 180 ثم يضاف عليها الشربات وتقدم النمورة باردة
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