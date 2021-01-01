

أكلات سوريا .. طريقة عمل النمورة أكلات سوريا .. طريقة عمل النمورة



تعد النمورة من أشهر الحلويات فى سوريا وبلاد الشام حيث تتمتع بمذاق شرقي لذيذ وتشبه نوعا من الحلويات الشرقية الموجودة فى مصر وهى “ البسبوسة”.



نقدم لكم طريقة عمل النمورة السوري بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير النمورة السوري

نصف كوب سمنة

قد يعجبك أيضا...

2 ملعقة كبيرة زبدة2 و نصف كوب سميد خشن1 كوب سكر ناعمنصف كوب جوز هند مبشور1 كوب لبن زبادينصف ملعقة صغيرة بيكنج باودرربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديومملح2 ملعقة كبيرة ماء الورد2 ملعقة كبيرة ماء الزهرنصف كوب لوز مقسم إلى أنصافمكونات الشربات2 كوب سكر1 كوب ماء1 ملعقة صغيرة ماء الورد1 ملعقة صغيرة ماء الزهرعصير الليمونطريقة عمل النمورة السوري* في البداية ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة أو السمنة.*في اناء اخر ضعي السمنة والزبدة في وعاء صغير الحجم ثم ضعيها على نار متوسطة الحرارة واتركيها حتى تذوب تماما.* ضعي السميد مع خليط السمنة والزبدة في وعاء وتبث جيدا ثم ضيفي السكر وجوز الهند واللبن والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم.* اضيفي الملح وماء الورد والزهر واخلطى المكونات بسرعة متوسطة مدة دقيقة أخرى حتى تتجانس بالكامل ويتشكل خليط ناعم.* ضعي الخليط في صنية الفرن وتدخل الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة 180 ثم يضاف عليها الشربات وتقدم النمورة باردة