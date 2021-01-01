علاج قرحة المعدة والقولون بطرق مجربة.. تعرفى عليها



قرحة المعدة قرحة المعدة

يمكنك علاج قرحة المعدة والقولون بسرعة من خلال مجموعة علاجات سريعة متوفرة فى رفوف مطبخك يمكنها أن تساعد على تقوية بطانة المعدة.







تعد قرحة المعدة هي تقرحات مفتوحة في بطانة المعدة تنجم عن الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري أو الاستخدام المفرط لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومسكنات الألم.

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علاج قرحة المعدة والقولون بالحلبةالحلبة تحتوى على مركبات صمغية لها خصائص علاجية قوية يمكن أن تحمي بطانة المعدة. اغلي ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوبين من الماء.تصفى ويتم تناولها و يمكنك أيضًا إضافة القليل من العسل إليها.اتبع هذا مرتين يوميا لمدة أسبوع.قرحة القدم السكرية: تعرف على الأعراض والأسباب والوقاية والعلاجكيفية تشخيص قرحة القدم السكري.. أعراض وعلاماتالموز لعلاج القرحةالموز الناضج وغير الناضج غني ببعض المركبات المضادة للبكتيريا التي تمنع نمو البكتريا الحلزونية المسببة للقرحة.كما أن الموز يحمي الجهاز الهضمى من خلال القضاء على حموضة عصارة المعدة ، وبالتالي تقليل الالتهاب وتقوية بطانة المعدة.يمكن تناول ثلاث حبات موز على الأقل يوميًا لمدة أسبوع.علاج قرحة المعدة فى المنزل بالبروبيوتيكتحتوي البروبيوتيك مثل اللبن الرائب والزبادي على بكتيريا حية تحافظ على عمل الجهاز الهضمي ومنحك الراحة، يساعد تناول كوب واحد من المشروبات المحتوية على البروبيوتيك مرتين يوميًا لمدة أسبوع في تسريع الشفاء.جوز الهند وعلاج قرحة المعدة والقولونيقال إن حليب جوز الهند والماء لهما خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على قتل البكتيريا المسببة للقرحة. اشرب كوبًا من حليب جوز الهند الطازج أو ماء جوز الهند الطري يوميًا. للحصول على نتائج أفضل ، يُنصح أيضًا بتناول لب جوز الهند الطري.الكرنب وتحفيز تدفق الدميساعد الكرنب في تحفيز تدفق الدم إلى بطانة المعدة ، وبالتالي تقويتها ويساعد أيضًا في عملية الشفاء. إلى جانب ذلك ، ثبت أن فيتامين C الموجود في الكرنب يعالج عدوى الملوية البوابية. استهلك عصيرًا مخلوطًا طازجًا من الكرنب قبل وجبات منتصف الليل.علاج قرحة المعدة بالأدويةتتطلب قرح المعدة عادةً مجموعة من الأدوية ، بما في ذلك المضادات الحيوية. ومع ذلك ، هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من قرحة المعدة أو على الأقل تقليل الأعراض التي تسببها.براعم البروكليتحتوي براعم البروكلي والبروكلي على سلفورافان ، وهو مادة كيميائية نباتية تمنع نمو الحلزونية البوابية .يساعد تناول 70 جرامًا من براعم البروكلي يوميًا يقلل من التهاب المعدة ويقلل بشكل ملحوظ من علامات العدوىيوجد السلفورافان أيضًا في الخضروات الصليبية الأخرى ، مثل القرنبيط والملفوف واللفت. لتحسين مستويات استهلاك هذه المادة ، من الأفضل تناول الخضار نيئة أو طهيها بالبخار لمدة تصل إلى 3 دقائق.علاج القرحة بالعسلاستخدم الناس العسل منذ العصور القديمة كمكوِّن غذائي ودواء. إنه مضاد للميكروبات بشكل طبيعي ، وبعض الأنواع - بما في ذلك عسل مانوكا وشجرة البلوط - فعالة بشكل خاص.وجد الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضمبعد إضافة العسل إلى وجباتهم الغذائية مرة واحدة على الأقل في انخفاض وجود عدوى الملوية البوابية .علاج القرحة بزيت الزيتونيتناول الأشخاص المصابون بعدوى الملوية البوابية جرعات مختلفة من زيت الزيتون يوميًا لمدة 14 يومًا. كانت النتائج مختلطة ، لكن الباحثين خلصوا إلى أن زيت الزيتون قد يكون فعالاً بشكل معتدل في علاج عدوى الملوية البوابية .قد يكون لاستخدام زيت الزيتون في الطهي والخبز وفي تتبيلات السلطة والتغميسات بعض الفوائد للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة.فى النهاية يجب الانتباه إلى أن قرحة المعدة ترتبط بتراكم الحمض في الأمعاء، حيث تزيد بعض الأطعمة والمشروبات من إنتاج الحمض ويمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بقرحة المعدة.