البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل



زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط.



زلزال بقوة 6 درجات

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال كان بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وجار تأكيد البيانات.



شعر سكان القاهرة بزلزال متوسط وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء .

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وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تأكيدهم حول شعورهم بزلزال قوي خلال الدقائق القليلة الماضية .