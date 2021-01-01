البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

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زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط.

زلزال بقوة 6 درجات
وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال كان بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وجار تأكيد البيانات.

شعر سكان القاهرة بزلزال متوسط وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء .

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تأكيدهم حول شعورهم بزلزال قوي خلال الدقائق القليلة الماضية .

المصدر: elbalad

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