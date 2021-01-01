سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية الساعة 7:32 دقيقة بالتوقيت المحلى موقعها شرق البحر المتوسط.
زلزال بقوة 6 درجات
وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال كان بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر، وجار تأكيد البيانات.
شعر سكان القاهرة بزلزال متوسط وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء .
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التعليقات على البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل
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