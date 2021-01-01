مقدمات السكري .. 9 علامات تحذيرية تخبرك أنك على وشك الإصابة



السكري السكري

تلعب معرفة مقدمات السكري دور كبير فى حماية الانسان من الإصابة بهذا المرض المزمن والتعرض لمضاعفاته الخطيرة إذا التزم بتعليمات الطبيب.



وذكر موقع “ good house” أن الكاتبة أناستاسيا نيكيفوروفا كشفت أن مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين لديهم مقدمات السكري يعانون من ارتفاع معدل “ ” ولكن أقل من المعدل الذي يدل على الإصابة بمرض السكري.



وإذا لم يتم تغيير نمط الحياة بشكل سريع والالتزام بالعلاج المناسب قد تتطور هذه المقدمات إلى مرض السكري بعد حوالي 5 سنوات من ظهور العلامات الأولى ويصبح الانسان بالفعل مريض سكر خاصة أن تمكن المرض من الجسم يتم من خلال مراحل غير محسوسة ولا تحدث اى تغييرات واضحة.

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مقدمات السكري والأعراض المبكرة للنوع الثانيكثرة التبوليزيد ارتفاع نسبة السكر في الدم من إجهاد الكلى المسئولة عن التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق إفرازه في البول مما يجعل المصابين بمقدمات السكري يذهبون كثيرا إلى الحمام خاصةً في الليل.العطش الشديدتؤدي كثرة التبول إلى جفاف الجسم مما يولد شعورا مستمرا بالعطش، وحتى مع شرب كميات كبيرة من الماء، يظل الجسم في حاجة إلى السوائل، وغالبا ما يكون الجفاف مصحوبًا بنقص البوتاسيوم والمغنيسيوم وغيره من المعادن، التي يفقدها الجسم مع البول.الجوع المستمرقد يكون الجوع المستمر في بعض الأحيان من مقدمات السكري من النوع الثاني حيث يقوم الجهاز الهضمي بتحويل الطعام لسكريات بسيطة يستخدمها الجسم كطاقة، وعند مرضى السكري، لا يتمكن الجلوكوز في مجرى الدم من عبور جدران الخلايا حتى بعد تناول وجبة دسمة مما يجعل مما لديهم مقدمات السكرى او المصابون به يعانون من الجوع المستمر.التعب باستمراريتسبب الامتصاص غير الفعال للجلوكوز عند مرضى السكري من النوع الثاني في حرمان أنسجة الجسم من المغذيات مما يزيد الشعور بالإرهاق والخمول المستمر لذا فهو من مقدمات مرض السكريمشاكل في الرؤيةانها من مقدمات السكري القوية حيث ينتج عن وجود كمية زائدة من السكر في الدم تلف في الأوعية والشعيرات الدموية،مما يؤثر بالسلب على النظر.بطء التئام الجروحتتسبب زيادة السكر في الدم فى ضعف وتلف الأوعية الدموية مما يُفقد الجسم الكثير من المغذيات التي تضمن تجدد الخلايا مما يسبب بطء التئام الجروح .تنميل أو ألم في الأطرافيتسبب ارتفاع معدل السكر في الدم في مشاكل الدورة الدموية مما يتسبب فى إتلاف النهايات العصبية والشعور بالألم والخدر والوخز في الأصابع أو الأطراف عند وتسمى هذه الحالة بالاعتلال العصبي، ويمكن أن تزداد بمرور الوقتسواد الجلدتعد من مقدمات السكري الغريبة حيث يتغير لون الجلد في بعض مناطق الجسم ويصبح سميكا، وعادة ما يحدث هذا على مستوى الرقبة والفخذ والمفاصل والمرفقين والإبط والجلد.الحكة والالتهابات الفطريةيعد مستوى الجلوكوز الزائد في الدم والبول بمثابة غذاء للفطريات والخميرة التي يمكن أن تتسبب بدورها في الإصابة ببعض أنواع العدوى والالتهابات.اهمية التشخيص المبكريساعد التشخيص المبكر فى الوقاية من المرض بل وحتى عند الاصابة فبداية علاج مرض السكري مبكرًا تساعد فى تقليل المضاعفات التي يمكن أن يواجهها مريض السكري فيما بعد.