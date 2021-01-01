أسباب سرطان العين وأعراضه.. انتبهى إليها



سرطان العين سرطان العين

أسباب سرطان العين عديدة ويجب الانتباه إليها خصوصا وأن هناك عدد من أنواع السرطان المختلفة التي تصيب العين ، ومنها سرطان العين وسرطان الغدد الليمفاوية.



يمكن أن يتطور السرطان أحيانًا في الأنسجة المحيطة بمقلة عينك أو ينتشر إلى العين من أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين أو الثديين.





قد يعجبك أيضا...

أعراض سرطان العينهناك عدد من أنواع السرطان المختلفة التي تصيب العين ، ومنها سرطان العين سرطان حرشفية الخلاياسرطان الغدد الليمفاوية.لا يتسبب سرطان العين دائمًا في ظهور أعراض واضحة ويمكن اكتشافه فقط أثناء اختبار العين الروتيني.يمكن أن تشمل أعراض سرطان العين ما يلي:ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة في رؤيتكعدم وضوح الرؤيةبقعة داكنة في عينك تكبرفقدان جزئي أو كلي للرؤيةانتفاخ عين واحدةكتلة على جفنك أو في عينك تتزايد في الحجمألم في العين أو حولها ، على الرغم من أن هذا نادر الحدوثويمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا بسبب المزيد من حالات العين البسيطة ، لذا فهي ليست بالضرورة علامة على الإصابة بالسرطان.. ولكن من المهم أن يفحص الطبيب الأعراض في أسرع وقت ممكن.هل سرطان العين معدىيتطور سرطان الجلد في العين من الخلايا المنتجة للصبغة والتي تسمى الخلايا الصباغية.تتطور معظم الأورام الميلانينية في الجلد ، ولكن من الممكن أيضًا أن تحدث في أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك العين.يصيب سرطان الجلد الأكثر شيوعًا مقلة العين. يسميها الأطباء أحيانًا الورم الميلانيني العنبي أو المشيمي ، اعتمادًا على الجزء المتأثر من عينك بالضبط.يمكن أن يؤثر أيضًا على الملتحمة (الطبقة الرقيقة التي تغطي الجزء الأمامي من العين) أو الجفن.