أسباب سرطان العين وأعراضه.. انتبهى إليها

سرطان العين
أسباب سرطان العين عديدة ويجب الانتباه إليها خصوصا وأن هناك عدد من أنواع السرطان المختلفة التي تصيب العين ، ومنها سرطان العين وسرطان الغدد الليمفاوية.
يمكن أن يتطور السرطان أحيانًا في الأنسجة المحيطة بمقلة عينك أو ينتشر إلى العين من أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الرئتين أو الثديين.
أعراض سرطان العين
هناك عدد من أنواع السرطان المختلفة التي تصيب العين ، ومنها سرطان العين سرطان حرشفية الخلايا
سرطان الغدد الليمفاوية.
لا يتسبب سرطان العين دائمًا في ظهور أعراض واضحة ويمكن اكتشافه فقط أثناء اختبار العين الروتيني.
يمكن أن تشمل أعراض سرطان العين ما يلي:
ظلال أو ومضات من الضوء أو خطوط متعرجة في رؤيتك
عدم وضوح الرؤية
بقعة داكنة في عينك تكبر
فقدان جزئي أو كلي للرؤية
انتفاخ عين واحدة
كتلة على جفنك أو في عينك تتزايد في الحجم
ألم في العين أو حولها ، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث
ويمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا بسبب المزيد من حالات العين البسيطة ، لذا فهي ليست بالضرورة علامة على الإصابة بالسرطان.. ولكن من المهم أن يفحص الطبيب الأعراض في أسرع وقت ممكن.
هل سرطان العين معدى
يتطور سرطان الجلد في العين من الخلايا المنتجة للصبغة والتي تسمى الخلايا الصباغية.
تتطور معظم الأورام الميلانينية في الجلد ، ولكن من الممكن أيضًا أن تحدث في أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك العين.
يصيب سرطان الجلد الأكثر شيوعًا مقلة العين. يسميها الأطباء أحيانًا الورم الميلانيني العنبي أو المشيمي ، اعتمادًا على الجزء المتأثر من عينك بالضبط.
يمكن أن يؤثر أيضًا على الملتحمة (الطبقة الرقيقة التي تغطي الجزء الأمامي من العين) أو الجفن.
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