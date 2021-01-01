ليس الحرمان فقط.. 12 طريقة مجربة لفقدان الوزن



فقدان الوزن فقدان الوزن

فقدان الوزن ، مشكلة تؤرق الكثير من الأشخاص ،فإذا كنت تحلمين بقوام متناسق ومثالي يمكنك اتباع 12 طريقة للتخلص من الوزن الزائد وتثبيت الوزن .



12 طريقة مجربة لفقدان الوزن





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لا يزال من المستحسن إنقاص الوزن ببطء للتخلص من تلك الوزن الزائد بشكل دائم اتباع نظام غذائي ليس ضروريًا لتحقيق هذا الهدف؛ كل ما تحتاجه هو بعض التغييرات في عاداتك وأسلوب حياتك بالإضافة إلى القليل من التحكم في النفس، كشف موقع panlasangpinoy عن أفضل 12 طريقة مجربة لفقدان الوزن .1. احصل على ليلة نوم جيدةالحصول على قسط كافٍ من النوم يمنع الجسم من تخزين الدهون، الأشخاص الذين لا يحصلون على 7 إلى 8 ساعات من النوم الموصى بها يوميًا هم أكثر ميلًا إلى الرغبة في تناول الحلويات والنشويات وهو تأثير طبيعي للحرمان من النوم، بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن يتطور هرمون التوتر المسمى "الكورتيزول" في جسمك ؛ هذا مرتبط بدهون البطن.2. تناول وجبة الإفطار بانتظامالإفطار أهم وجبة في اليوم يستمد جسمك جميع العناصر الغذائية من الطعام الذي تناولته على الإفطار لبدء صباحك مما يجعلك أكثر يقظة وأداءً أفضل تذكر دائمًا تناول وجبة الإفطار .3. مضغ طعامكيبدأ الهضم في الفم إن مضغ الطعام جيدًا قبل الأكل يجعل من السهل على الجهاز الهضمي هضم الطعام يعد المضغ أيضًا طريقة جيدة للاستمتاع بمذاق الطعام دون استهلاك الكثير منه يمكن أن يكون أيضًا وسيلة فعالة لتمرين فكك.4. تقليل الحصصبدلاً من تناول كوب من الأرز أو 4 قطع من اللحم، يتيح لك قطع جزء صغير من طعامك باستمرار استهلاك سعرات حرارية أقل ؛ كما أنه يجهز معدتك تدريجياً للتكيف مما يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع.5. تناول الأطعمة الغنية بالبروتينإن تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون في وجبتك يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. يمنحك هذا أيضًا طاقة إضافية لإكمال أي مهمة تقوم بها دون الشعور بالجوع على الفور يُعزى البروتين أيضًا إلى نمو العضلات إذا كنت بحاجة إلى بناء بعض العضلات أثناء فقدان الوزن، فهذه هي الطريقة المثلى.6. لا تأكل إلا عندما تكون جائعايجب ألا تأكل الطعام إلا عند الحاجة ،يرسل جسمنا إشارة بالجوع إلى دماغنا فقط عند الحاجة هذا يعني ببساطة أنك لن تشعر بالجوع إلا إذا كان جسمك قد هضم كل الطعام الذي أكلته آخر مرة.7. تناول المزيد من الفواكه والخضرواتإن تناول الفواكه والخضروات قليلة الدسم ومنخفضة السعرات الحرارية قبل الوجبة أمر صحي، تجعلك تشعر بالشبع مما يؤدي إلى تقليل استهلاك كل ما يتم تقديمه في طبقك تعمل الفواكه والخضروات أيضًا على تحسين نظام المناعة لديك مما يمنحك الحماية من المرض.8. اختر أطعمة الحبوب الكاملةإن تناول أطعمة الحبوب الكاملة مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل والفشار والمعكرونة يوفر لجسمك المزيد من الألياف تحافظ الألياف على انتظام حركة الأمعاء وتزيل المواد المسرطنة من المعدة إذا كنت تشعر بالانتفاخ ، فالألياف هي الحل.9. تجنب الأكل أثناء مشاهدة التلفازإن مشاهدة التلفزيون أو القيام بشيء آخر أثناء تناول الطعام يمكن أن يصرفك عن حساب كمية الطعام التي يجب أن تتناولها أو تحديدها، يؤدي هذا أيضًا إلى عادة سيئة تتمثل في تناول الطعام باستمرار أثناء بث برنامجك التلفزيوني المفضل10. تعلم الطبخيمنحك تعلم كيفية الطهي حرية طهي أي طعام تريده؛ هذا يحميك أيضًا من اكتساب المزيد الأطعمة السريعة إذا كان هدفك هو فقدان الوزن ، فعليك أن تتعلم كيفية طهي الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعد في مبادرتك لفقدان الوزن11. ممارسة الرياضة بانتظاملا شيء يضاهي التمارين المنتظمة لإنقاص الوزن، لا يجب أن تكون التمارين مملة ومرهقة، بضع دقائق من المشي يوميًا يفيدك12. كن صبوراضع في اعتبارك أن فقدان الوزن بشكل دائم عملية بطيئة لا تستعجل الأمور لأنها قد تدمر هدفك، تذكر دائمًا أن فقدان الوزن بسرعة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل أسرع.