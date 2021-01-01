الأفضل ..نصائح بتناول الشوفان مع الحليب قبل التمارين الرياضية



الشوفان الشوفان

قبل ممارسة التمارين الرياضية إليك 6 أسباب تجعل الشوفان أفضل وجبة يمكنك تناولها قبل التمرين ويستخدم الشوفان بشكل متزايد من قبل العديد من المشاهير ويوصي خبراء اللياقة البدنية بشدة بتناوله أو شربه قبل التمرين. فهو يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين التمرين ليكون أطول وأكثر كفاءة.



وإليك بعض الأسباب التي تجعل الشوفان أفضل وجبة قبل التمرين يمكنك تناولها.



1. سهل الصنع

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يُعد الشوفان المطبوخ في الماء أو الحليب الخالي من الدسم ، مع إضافة لمسة من العسل ، من أبسط أطعمة الإفطار التي يمكن تحضيرها بوصفة من خطوتين وهي مفيدة لجميع الفئات العمرية.2. جيد لإنقاص الوزنالشوفان ليس فقط طعام الإفطار اللذيذ ، ولكنه أيضًا مغذي بشكل لا يصدق و سيساعدك تناول وعاء من دقيق الشوفان قبل التمرين على تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن.3. يعزز مستويات الطاقةالشوفان المليء بالبروتين ، المليء بالألياف وقليل الدهون ، هو الغذاء المثالي للإفراز المستدام. إن كونك غنيًا بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمنغنيز سوف يغذي طاقتك لتمرين قصير أو حتى طويل.4. يضبط سكر الدمالشوفان فريد من نوعه لأنه يحتوي على نوع معين من الألياف يسمى بيتا جلوكان. يقلل بيتا جلوكان الموجود في الشوفان من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ويعمل على استقرار مستويات السكر في الدم.5. يقلل من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلبيعتبر الشوفان خيارًا جيدًا لتنظيم ضغط الدم الانبساطي والانقباضي. نظرًا لأن التمارين الرياضية ثقيلة على القلب ، تجدر الإشارة إلى أن الاسترخاء في وعاء دافئ من دقيق الشوفان مفيد لجسمك وسيحمي قلبك.6. يبني العضلات والعظامالبروتينات الموجودة في الشوفان مفيدة لعضلاتك. يساعد استهلاك كمية كافية من البروتين في الحفاظ على كتلة العضلات وتعزيزها أثناء التمرين. كما أن للشوفان تاريخ طويل في علاج الأمراض الجلدية المختلفة.