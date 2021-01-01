أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، منذ قليل، عن الجيل الجديد من سماعتها اللاسلكية AirPods والتي تتميز بصوت مكاني وصوت نقى ، وعمر أطول للبطارية ، وتصميم جديد.
ويحتوى الجيل الثالث من سماعات AirPods بعدد من الميزات مع الترقيات والتحسينات الجديدة مثل Adaptive EQ التي تقدم صوت مذهل مع تقنية Dolby Atmos للصوت المكاني ، مع مقاومة للتعرق والماء .
وتتميز سماعات AirPods الجيل الثالث بمستشعر قوة للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية، كما تتيح عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات من الاستماع وما يصل إلى 30 ساعة من وقت الاستماع الإجمالي مع علبة الشحن.
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التعليقات على آبل تعلن رسميا عن الجيل الثالث من سماعتها اللاسلكية AirPods ..سعر ومواصفات
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