

آبل تعلن رسميا عن الجيل الثالث من سماعتها اللاسلكية AirPods ..سعر ومواصفات آبل تعلن رسميا عن الجيل الثالث من سماعتها اللاسلكية AirPods ..سعر ومواصفات

أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، منذ قليل، عن الجيل الجديد من سماعتها اللاسلكية AirPods والتي تتميز بصوت مكاني وصوت نقى ، وعمر أطول للبطارية ، وتصميم جديد.



ويحتوى الجيل الثالث من سماعات AirPods بعدد من الميزات مع الترقيات والتحسينات الجديدة مثل Adaptive EQ التي تقدم صوت مذهل مع تقنية Dolby Atmos للصوت المكاني ، مع مقاومة للتعرق والماء .



وتتميز سماعات AirPods الجيل الثالث بمستشعر قوة للتحكم السهل في الموسيقى والمكالمات الهاتفية، كما تتيح عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات من الاستماع وما يصل إلى 30 ساعة من وقت الاستماع الإجمالي مع علبة الشحن.

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ويمكن طلب سماعات AirPods الجيل الثالث للطلب المسبق بدءًا من اليوم وفي المتاجر بدءًا من الثلاثاء 26 أكتوبر.ويأتي التصميم الجديد لـ AirPods الجيل الثالث خفيف الوزن مع مظهر أكثر دقة، وجذع أقصر من الجيل السابق وتتميز بنفس مستشعر القوة البديهي مثل AirPods Pro للتحكم في الوسائط.وتتوفر سماعات AirPods الجيل الثالث مقابل 179 دولار أمريكي أى ما يعادل ألفان و800 جنيه مصرى ، في أكثر من 26 دولة ومنطقة أخرى بدءًا من اليوم.