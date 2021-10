آبل تطلق مكبر الصوت الذكي HomePod mini بألوان جديدة .. صور آبل تطلق مكبر الصوت الذكي HomePod mini بألوان جديدة .. صور

في مؤتمرها الذى عقدته اليوم، أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، عن جهاز مكبر الصوت الذكي HomePod mini بألوان جديدة، حيث ظهر الجهاز بتصميم وألوان جديدة كليا.



وقامت آبل بتحسين جودة الصوت لجهاز HomePod mini كما يعمل بسلاسة مع هواتف آيفون ومساعد آبل الصوتي سيري، حيث ظهر الجهاز ب 3 ألوان جديدة هي الأصفر والبرتقالي والأزرق جنبا إلى جنب مع الأبيض والرمادي.



ويوفر جهاز مكبر الصوت الذكي HomePod mini تجربة استماع للموسيقى واقتران مع Siri سيري ومنتجات وخدمات آبل الأخرى، مع تحكم منزلي بسيط وآمن ، مع حماية خصوصية المستخدمين.

ويحافظ جهاز مكبر الصوت الذكي HomePod mini على وضوح الصوت، ويجعل من السهل وضعه في أي مكان في الغرفة والاستمتاع بصوت مذهل من كل زاوية.HomePod mini using Intercom across iPad Pro, AirPods (3rd generation), iPhone 13, and Apple Watch Series 7.وعند وضع HomePod mini في غرف متعددة ، تتيح مكبرات الصوت المصغرة من HomePod للمستخدمين تشغيل نفس الموسيقى في جميع أنحاء المنزل ، وكل ذلك بمزامنة مثالية أو أغنية مختلفة في كل غرفة.كما يؤدي وضع اثنين من مكبرات الصوت المصغرة من HomePod في نفس الغرفة إلى إنشاء زوج استريو لتجربة غامرة أكثر عند الاستماع إلى الموسيقى.ويتوفر جهاز مكبر الصوت الذكي HomePod mini بدءًا من شهرنوفمبر مقابل 99 دولارًا أى ما يعادل 1500 جنيه مصرى.