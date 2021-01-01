

بسعر رخيص.. آبل تعلن عن خدمة Apple Music Voice في تطبيقها للموسيقى بسعر رخيص.. آبل تعلن عن خدمة Apple Music Voice في تطبيقها للموسيقى

أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رسميا، في مؤتمرها المنعقد منذ قليل، عن خدمة اشتراك جديدة في تطبيقها للموسيقى Apple Music، وهي خدمة Apple Music Voice والتي تتيح أكثر من 90 مليون أغنية.



وأطلقت آبل خدمة Apple Music Voice مع عشرات الآلاف من قوائم التشغيل، والمئات من قوائم التشغيل المزاجية والأنشطة الجديدة، مع دمجها مع مساعد آبل الذكي Siri سيرى، وذلك لكل حالة مزاجية ونشاط مصمم للطلبات الصوتية السهلة.



ويمكن تشغيل خدمة Apple Music Voice مع جهاز الصوت الذكي HomePod mini ، وسماعات AirPods ، وكذلك هواتف آيفون أو أى جهاز آخر من آبل، بالإضافة إلى استخدامها مع CarPlay .

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وتتوفر خدمة Apple Music Voice في وقت لاحق من فصل الخريف في 17 دولة ومنطقة ، بما في ذلك أستراليا والنمسا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا وتايوان ، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.ويمكن للمستخدمين الاشتراك في خدمة Apple Music Voice مقابل سعر 4.99 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 80 جنيه مصرى.