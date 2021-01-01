

يتحدى الكسر.. نوكيا تطلق رسميا هاتف Nokia XR20 في الأسواق العالمية يتحدى الكسر.. نوكيا تطلق رسميا هاتف Nokia XR20 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا إطلاق هاتف Nokia XR20 رسميا في الهند، وعدد من الأسواق على أن يتم إطلاقه عالميا خلال أيام، ومن المقرر أن يبدأ الطلب المسبق على الهاتف بعد غد 20 أكتوبر ، على أن تبدأ المبيعات في المتاجر 30 أكتوبر القادم.



وبحسب موقع Livemint التقني فإن هاتف Nokia XR20 يتميز بعدد من المواصفات الكبيرة منها أن الهاتف يتمتع بقدرته على الصمود ضد الخدش أو السقوط، كما أنه مقاوم للمياه والغبار، مما يمكن الهاتف من مقاومة التلف الناتج عن الخدوش والسقوط من حوالي 6 أقدام.



مواصفات هاتف Nokia XR20

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ويأتي هاتف Nokia XR20، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، حمية بطبقة من Gorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يمكن أن تعمل شاشة اللمس بالقفازات والأيدي المبللة.ويقدم هاتف Nokia XR20 كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، والثانية تأتي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 8 ميجابكسل .وسيعمل هاتف نوكيا القادم Nokia XR20 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 480، من إنتاج شركة كوالكوم ، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.ويحتوى هاتف Nokia XR20 على بطارية كبيرة بقوة 4630 مللي أمبير فى الساعة، يدعم الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C.سعر هاتف Nokia XR20ويبدأ سعر هاتف Nokia XR20 من حوالي 620 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 10 آلاف جنيه مصرى.