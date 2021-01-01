

كاميرا أسطورية ومواصفات خارقة.. هاتف Oppo Reno 7 Pro تحفة فنية قادمة من أوبو كاميرا أسطورية ومواصفات خارقة.. هاتف Oppo Reno 7 Pro تحفة فنية قادمة من أوبو

ينتظر محبو العلامة التجارية أوبو بفارغ الصبر، الإعلان الرسمي عن هاتف Oppo Reno 7 Pro والذي سيتم إطلاقه ضمن مجموعة هواتفها رينو 7 الجديدة، حيث يشمل الهاتف عددا كبيرا من التحسينات والترقيات التي تجعله من أفضل هواتف الفئة المتوسطة في الأسواق.



ويتمتع هاتف Oppo Reno 7 Pro بكاميرا فائقة الدقة ، والتي تعمل على تصوير الفيديو بدقة 4K، مع كاميرا أمامية بدقة كبيرة قادرة على التقاط صور السيلفى بنقاء ووضوح كبير مع ضبط تلقائي للألوان.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف Oppo Reno 7 Pro سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتز ، وجودة FHD + ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

قد يعجبك أيضا...

وسيقدم هاتف Oppo Reno 7 Pro كاميرا خلفية رباعية الأساسية ستكون بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX766 من شركة سوني اليابانية ب 1/1.56 و 1.0 ميكرون بكسل، وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعرى للماكرو والعمق دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، مع مستشعر التركيز التلقائي DOL-HDR All-Pixel.وسيعمل هاتف Oppo Reno 7 Pro بمعالج من نوع Dimensity 920 من شركة ميديا تيك ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X وذاكرة تخزين 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1 .وسيحتوى هاتف Oppo Reno 7 Pro على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط ، وتقنية اتصال NFC ، ومكبرات صوت استريو.وستبدأ أسعار هاتف Oppo Reno 7 Pro من 513 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 8 آلاف جنيه مصرى ، وذلك لأصغر نسخة .