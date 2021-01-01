

مواصفات وأسعار الهاتف Infinix Note 11 Pro مواصفات وأسعار الهاتف Infinix Note 11 Pro

بعد 6 أشهر من الإعلان عن سلسلة هواتف Infinix Note 10 Series قامت الآن شركة إنفينيكس بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Infinix Note 11 Pro مع مواصفات أكثر تقدما عن الجيل السابق حيث تم رفع معدل تحديث الشاشة من 90 هرتز إلى 120 هرتز وتم إدراج معالج أقوى بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال هذا المقال الذي يتضمن سعر ومواصفات الهاتف Infinix Note 11 Pro.



مواصفات هاتف إنفينيكس نوت 11 برو

هذا الهاتف يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.95 بوصة وبدقة 2460×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ العينات باللمس يبلغ 180 هرتز، بالإضافة إلى أنه يتوفر بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G96 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2، كما أن الهاتف Infinix Note 11 Pro يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام ويعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم XOS 8.



الكاميرا الأمامية للهاتف Infinix Note 11 Pro تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فهذا الهاتف يضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7، وكاميرا مقربة بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5، وكاميرا مسؤولة عن استشعار معلومات العمق بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن هذا الهاتف يضم فلاش LED رباعيا ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.

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بطارية هذا الهاتف الجديد من إنفينيكس تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، وعلاو على ذلك فإن هاتف إنفينيكس نوت 11 برو يتميز بمنفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD (حيث يمكن تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس) كما أنه يتميز بمكبرات صوت ستريو مزدوجة ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم والراديو FM.سعر الهاتف Infinix Note 11 Proالهاتف Infinix Note 11 Pro سيتوفر للشراء بشكل رسمي في وقت لاحق من شهر أكتوبر، ولكن لم يتم الكشف عن أي معلومات عن الأسعار حتى الآن.