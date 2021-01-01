ببطارية قوية وكاميرات ممتازة.. Infinix تعلن عن أحدث هواتفها

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ببطارية قوية وكاميرات ممتازة.. Infinix تعلن عن أحدث هواتفها

أعلنت Infinix عن هاتفها الجديد Note 11 Pro المجهز بتقنيات تجعله ينافس أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مضاد للماء والغبار مصنوع من البلاستيك والمعدن ، أبعاده (173,1/78,4/8,7) ملم، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة بمقاس 6.95 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويمكن لهذا الهاتف العمل بشكل ممتاز وسريع حتى مع شبكات 5G بفضل نظام تشغيل Android 11، ومعالج MediaTek Helio G96، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت يمكن توسيعها حتى 2 تيرابايت عبر شرائح microSDXC.

ودعمته Infinix بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+13+2) ميغابيكسل، وحصلت الكاميرا على مستشعر متطور لقياس المسافات وتحديد عمق الصورة، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا.

المصدر: روسيا اليوم

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