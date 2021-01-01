Dell تقدم أحد أفضل حواسب الألعاب المحمولة على الإطلاق

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Dell تقدم أحد أفضل حواسب الألعاب المحمولة على الإطلاق

أعلنت علامة Alienware التابعة لـ Dell مؤخرا عن جهازها الجديد X17 الذي صنف من بين أفضل الحواسب المحمولة الحالية المخصصة للمصممين وعشاق الألعاب الإلكترونية.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل فريد التصميم يزن 3.2 كلغ، مجهز بفتحات تهوية ومنظومة تبريد خاصة تعتمد على 4 مراوح وتضمن أداءا منتظما أثناء استعمال الجهاز بشكل مكثف لساعات طويلة.

كما زود الحاسب بشاشة بمقاس 17.30 بوصة، أبعادها "16:9"، ودقة عرضها (3840/2160) ، ترددها 120 هيرتزا، صنفت من بين أفضل شاشات الحواسب المحمولة حاليا.

ويدعم أداءه الممتاز معالج Intel Core i7 من الجيل 11 بتردد يصل إلى 4.6 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي DDR4 بسعات تصل إلى 32 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 2 تيرابايت، فضلا عن معالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU.

وحصل هذا الحاسب أيضا على مكبرات صوت مميزة الأداء، وعلى منافذ USB-C وUSB-A 3.2 Gen ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات متواصلة.

المصدر: روسيا اليوم

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