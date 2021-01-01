أعلنت علامة Alienware التابعة لـ Dell مؤخرا عن جهازها الجديد X17 الذي صنف من بين أفضل الحواسب المحمولة الحالية المخصصة للمصممين وعشاق الألعاب الإلكترونية.
ويأتي الحاسب الجديد بهيكل فريد التصميم يزن 3.2 كلغ، مجهز بفتحات تهوية ومنظومة تبريد خاصة تعتمد على 4 مراوح وتضمن أداءا منتظما أثناء استعمال الجهاز بشكل مكثف لساعات طويلة.
كما زود الحاسب بشاشة بمقاس 17.30 بوصة، أبعادها "16:9"، ودقة عرضها (3840/2160) ، ترددها 120 هيرتزا، صنفت من بين أفضل شاشات الحواسب المحمولة حاليا.
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التعليقات على Dell تقدم أحد أفضل حواسب الألعاب المحمولة على الإطلاق
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