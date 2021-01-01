ما المميز في ساعة آبل الجديدة؟

بدأت آبل بطرح Watch 7 الجديدة التي جهزتها بالعديد من التقنيات التي تميزها عن ساعاتها الذكية السابقة.
وتتميز Apple Watch 7 بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة أكبر حجما من شاشات ساعات Apple Watch السابقة، فضلا عن أن ميزة Always On Display أصبحت أكثر تطورا وصممت لتستهلك الشاشة أقل قدر من الطاقة لإطالة عمر البطارية.
وحصلت الساعة الجديدة على ميزة أمان لحماية البيانات عبر رمز سري، إذ يمكن للمستخدم تفعيلها او إيقافها عبر إعدادات رمز المرور في ساعته.
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