

طرح E Finance يشهد إقبال كبير من المستثمرين الأجانب طرح E Finance يشهد إقبال كبير من المستثمرين الأجانب

إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على طرح شركة E Finance الحكومية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، والتي أنهت أمس فترة الاكتتاب العام في طرحها المرتقب، والأكبر في البورصة المصرية منذ سنوات.



ولم تعلن بنوك الاستثمار التي تدير الطرح الأرقام الرسمية حتى الآن، إلا أن المؤسسات الأجنبية استحوذت على نحو ٧٠% من الحصة المطروحة، وفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة E Finance إبراهيم سرحان في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي مساء أمس في برنامجها “كلمة أخيرة”. وجرت تغطية شريحة الطرح الخاص للمؤسسات بنحو ٦,٨ مرة، حسبما أضاف سرحان.



وكانت رفعت E Finance الحصة المطروحة للاكتتاب من رأسمال الشركة إلى ٢٦,١% بدلا من ١٦,١% المحددة مسبقا

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بدء التداول على سهم E Finance بعد غدا الأربعاء، وفق ما ذكره سرحان. وكانت الشركة قد حددت سعر السهم عند الطرح بـ ١٣,٨٩ جنيه، وهو ما يعني أن حصيلة الطرح قد بلغت ٣٦٧ مليون دولار (٥,٨ مليار جنيه).وشهدت شريحة الطرح العام ل E Finance أيضا والتي انتهى الاكتتاب عليها أمس إقبالا هائلا من المستثمرين الأفراد، بعدما جرى تغطيتها ٦١,٤ مرة تقريبا، وفق ما أعلنته إدارة البورصة المصرية أمس، بعدما قدم المستثمرون أوامر شراء بنحو ١,٥٨ مليار سهم. وطرحت الشركة ٢٥,٧٨ مليون سهم في شريحة الطرح العام للأفراد تمثل ١,٦% من إجمالي أسهم الشركة، فيما تبلغ شريحتي الطرح العام والخاص في الاكتتاب العام الذي انتهى أمس ٢٦,١% من إجمالي أسهم الشركة بواقع ٤١٧,٨ مليون سهم.وقبيل إدراجها المرتقب في البورصة المصرية، أعلنت شركة E Finance عن شراكة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لإطلاق منصة E Health، وهي منصة متخصصة في تطوير وتشغيل الحلول الرقمية لخدمات قطاع الرعاية الصحية.وتقدم منصة E Health خدمات شاملة لقطاع الرعاية الصحية، من إدارة وتشغيل العمليات اليومية وأنظمة التكنولوجيا الصحية، إلى خدمات الدعم الفني والاستشارات. وستعمل المنصة على إدارة وتشغيل النظام التكنولوجي لبرنامج التأمين الصحي الشامل الحكومي.