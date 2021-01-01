ذكر تقرير صحفي أن عملاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لم يحذف سوى 2 بالمئة فقط من منشورات خطاب الكراهية في صفحاته، في ضربة جديدة للموقع الذي لا يزال يعاني من العطل الضخم الذي أصابه مطلع الشهر الجاري.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنها حصلت على وثائق داخلية في "فيسبوك" تظهر حجم المشكلة المستفحلة في الموقع الأزرق، على الرغم من وعود المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ المتكررة بشأن الإشراف على المحتوى.
وبحسب الوثائق، فإن برامج الذكاء الاصطناعي التي يعتمد عليها "فيسبوك" لم تتمكن إلا من حذف 2 بالمئة من إجمالي منشورات خطاب الكراهية.
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التعليقات على وثائق فيسبوك تفضحه.. ماذا قالت عن "خطاب الكراهية"؟
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