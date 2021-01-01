

التحويلات المرورية : غلق تقاطع البحر الأعظم مع الدائري ٦ أيام التحويلات المرورية : غلق تقاطع البحر الأعظم مع الدائري ٦ أيام

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق شارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب لنفق عباس، وذلك لتنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى بمحافظة الجيزة، لمدة 6 أيام اعتبارا من اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.



وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائرى من مناطق المعادى والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم فى إتجاه ميدان المنيب.



موعد انتهاء غلق تقاطع البحر الأعظم مع الدائري

يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، مما يستلزم غلق كلى لشارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب إتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائرى الحالى، وذلك لمدة 6 أيام، إبتداءً من الساعة الثانية عشر 12 صباح يوم الإثنين الموافق 18 الجارى حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 24 الجاري على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، دون تعطيل الحركة المرورية.

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ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين