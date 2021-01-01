المربع نت – مع تسرب صور مازدا CX-50 الجديدة منذ أسابيع وتأكيد مازدا الرسمي على تطوير الموديل وطرحه بشكل مستقل وموازي لموديل CX-5 الحالي، ظهرت تصاميم تخيلية للسيارة تحاول توقع الشكل النهائي لها.
كما هو متوقع، التصميم مماثل بشكل كبير لـ CX-5 الحالية باستثناء الأبعاد الأكبر لـ CX-50 واختلافات محدودة أخرى في تصميم الشبك والمصدات وما إلى ذلك.
ونعلم أن CX-50 الجديدة ستشارك معظم مواصفاتها الميكانيكية مع موديلات مازدا 3 وCX-30، ويعني ذلك استنادها لمنصة دفع أمامي قياسي أو كلي اختياري، واستلامها لمحرك 2.5 لتر تيربو بقوة 250 حصان وعزم دوران 434 نيوتن متر.
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التعليقات على مازدا CX-50 الجديدة تظهر بالشكل التخيلي وتأكيد موعد الإنتاج
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