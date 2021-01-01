مازدا CX-50 الجديدة تظهر بالشكل التخيلي وتأكيد موعد الإنتاج

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مازدا CX-50 الجديدة تظهر بالشكل التخيلي وتأكيد موعد الإنتاج

المربع نت – مع تسرب صور مازدا CX-50 الجديدة منذ أسابيع وتأكيد مازدا الرسمي على تطوير الموديل وطرحه بشكل مستقل وموازي لموديل CX-5 الحالي، ظهرت تصاميم تخيلية للسيارة تحاول توقع الشكل النهائي لها.

كما هو متوقع، التصميم مماثل بشكل كبير لـ CX-5 الحالية باستثناء الأبعاد الأكبر لـ CX-50 واختلافات محدودة أخرى في تصميم الشبك والمصدات وما إلى ذلك.

ونعلم أن CX-50 الجديدة ستشارك معظم مواصفاتها الميكانيكية مع موديلات مازدا 3 وCX-30، ويعني ذلك استنادها لمنصة دفع أمامي قياسي أو كلي اختياري، واستلامها لمحرك 2.5 لتر تيربو بقوة 250 حصان وعزم دوران 434 نيوتن متر.

وقد أكدت مازدا على تدشين السيارة رسمياً الشهر القادم وبدء الإنتاج في يناير 2022 في مصنع ألاباما المشترك مع تويوتا.

المصدر: المربع نت

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