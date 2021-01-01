

6 آلاف جنيه زيادة على أسعار لادا جرانتا موديل 2022 6 آلاف جنيه زيادة على أسعار لادا جرانتا موديل 2022

رفعت شركة الأمل الوكيل الحصري لعلامة لادا في مصر، أسعار لادا جرانتا موديل 2022 بزيادة بلغت 6 آلاف جنيه على جميع الفئات المطروحة في السوق المصرية.



وجاءت أسعار الفئة الأولى 168 ألف جنيه، بدلًا من 163 ألفًا، الفئة الثانية 189ألفاً بدلاً من 183 ألفاً، الفئة الثالثة 198 ألفاً.



تعتمد لادا جرانتا الجديدة على نوعين من المحركات، الأول رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، أما المحرك الثاني فيأتي بنفس سعة المحرك الأول ولكن تبلغ قوته 98 حصان وينقل حركته ناقل أوتوماتيك من 4 سرعات.

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تصل جرانتا إلى سرعة قصوى 176 كم/ساعة، وتستهلك 7.2 لكل 100 كم، ويمكنها الانطلاق من الثبات وصولًا إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.4 ثانية.تقف لادا جرانتا الجديدة على إطارات معدنية عادية قياس 14 بوصة، ويصل ارتفاع “الخلوص الأرضي” أقرب نقطة منها عن الأرض إلى 150 ملم.حصلت السيارة الجديدة على طول إضافي يقدر بـ8 ملم مقارنة بالنسخة السابقة، وبذلك ترتفع سعة التخزين الداخلية “الشنطة” إلى 520 لترًا وتصل إلى 815 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.وتقدم السيارة أنظمة أمان لم يكن معظمها متوفرًا بالنسخة السابقة، وفي مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وحزام أمان خلفي، ونظام فرامل ABS مانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا، بالإضافة إلى مصابيح LED وفوانيس ضباب أمامية ونظام تنبيه ضد السرقة نظام إيموبليزر ضد السرقة وإنذار في حالة عدم غلق السيارة.