

البنك المركزي:8.54 تريليون جنيه حجم الودائع بالبنوك يوليو الماضي البنك المركزي:8.54 تريليون جنيه حجم الودائع بالبنوك يوليو الماضي

ارتفع حجم الودائع بالجهاز المصرفي إلي 8.54 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 5.75 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام مقابل 5.63 تريليون جنيه في مايو من نفس العام



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة الودائع الحكومية لـ 1.1 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.032 تريليون جنيه في يونيو 2021ومقارنة بـ 1.02 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.



وذكر التقرير إن حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية سجلت 939.203 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 901.5 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ888.1 مليار جنيه في مايو الماضي.

قد يعجبك أيضا...

وبلغ حجم الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 139.86 مليار جنيه في يوليو 2021 مقابل 130.25 مليار جنيه في يونيو 2021 ومقارنة بـ 127.64 مليار جنيه في مايو الماضي.ووصلت الودائع غير الحكومية نحو 4.8 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 4.72 تريليون جنيه في يونيو 2021مقارنة بـ 4.613 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.