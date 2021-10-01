ارتفع حجم الودائع بالجهاز المصرفي إلي 8.54 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 5.75 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام مقابل 5.63 تريليون جنيه في مايو من نفس العام
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة الودائع الحكومية لـ 1.1 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.032 تريليون جنيه في يونيو 2021ومقارنة بـ 1.02 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.
وذكر التقرير إن حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية سجلت 939.203 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 901.5 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ888.1 مليار جنيه في مايو الماضي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على البنك المركزي:8.54 تريليون جنيه حجم الودائع بالبنوك يوليو الماضي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق