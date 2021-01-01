استطاعت شركة فيراري الايطالية أن تكتسب شهرة واسعة وسط كبار مصنعي السيارات، نسبة إلى اصداراتها القوية، إلى جانب التصميمات المختلفة، والتي تتم دومًا بالمظهر الانسيابي مع الاداء الرياضي، مما يمنحها الافضلية في اوامر التسارع والانطلاق.
وتمكنت عدسات التصوير التجسسية أن تلتقط مقطع فيديو بمدة زمنية قصيرة للغاية، وتتضمن تلك الثواني ظهور خاطف للانظار لاحد نجوم فيرايري وهي SF90، والتي تأتي بطلاء خارجي باللون الاخضر المميز،وهو ابرز ما يميزها حيث تقدم السيارة حاليًا عبر 24 لون مختلف من الطلاء الخارجي.
وأثارت هذه النسخة حالة من الجدل بعدما ظهرت ببعض التمويهات الخاصة بالناحية الجانبية سواء كانت من الاعلى وعند منطقة العتباب، بالاضافة إلى بعض الاجزاء بمقدمة السيارة وشملت اسفل غطاء المحرك مرورًا بالصادم الامامي، مما يثير التساؤلات حول كونها احد النسخ الاختبارية.
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التعليقات على فيراري SF90 تستعرض قدراتها الفريدة| فيديو
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