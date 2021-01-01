

فيراري SF90 تستعرض قدراتها الفريدة| فيديو فيراري SF90 تستعرض قدراتها الفريدة| فيديو

استطاعت شركة فيراري الايطالية أن تكتسب شهرة واسعة وسط كبار مصنعي السيارات، نسبة إلى اصداراتها القوية، إلى جانب التصميمات المختلفة، والتي تتم دومًا بالمظهر الانسيابي مع الاداء الرياضي، مما يمنحها الافضلية في اوامر التسارع والانطلاق.



وتمكنت عدسات التصوير التجسسية أن تلتقط مقطع فيديو بمدة زمنية قصيرة للغاية، وتتضمن تلك الثواني ظهور خاطف للانظار لاحد نجوم فيرايري وهي SF90، والتي تأتي بطلاء خارجي باللون الاخضر المميز،وهو ابرز ما يميزها حيث تقدم السيارة حاليًا عبر 24 لون مختلف من الطلاء الخارجي.



وأثارت هذه النسخة حالة من الجدل بعدما ظهرت ببعض التمويهات الخاصة بالناحية الجانبية سواء كانت من الاعلى وعند منطقة العتباب، بالاضافة إلى بعض الاجزاء بمقدمة السيارة وشملت اسفل غطاء المحرك مرورًا بالصادم الامامي، مما يثير التساؤلات حول كونها احد النسخ الاختبارية.

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الأداء الفني للسيارة فيراري SF90 سترادلي القياسيةزودت السيارة فيراري SF90 بمنظومة دفع هجينه تعتمد على 4 محركات، حيث تستمد القوة من سواعد محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 769 حصانا، بالاضافة إلى محرك بالمحاور الخلفية يستطيع أن يولد قوة 217 حصانا، وعدد 2 من المحركات بالناحية الامامية، وبهذه الامكانيات تتمكن السيارة من انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 986 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر.أسعار السيارة فيراري SF90يبلغ سعر السيارة فيراري SF90 داخل السوق العالمي بقيمة تبدأ من 513 الف دولار أمريكي.