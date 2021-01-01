تحظى نجمة مرسيدس على شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية، نسبة إلى تاريخها الممتد، وإصداراتها القوية التي تتنوع بين تصميم وآخر، ومن بين هذه الطرازات تأتي السيارة مرسيدس C180 موديل 2021، التي تقدم داخل السوق المصري عبر باقة من التجهيزات الفنية باختلاف الفئات المطروحة.
مواصفات السيارة مرسيدس C180 موديل 2021
تستمد السيارة مرسيدس C180 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانا عند 5300 - 6100 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر عند 1500 - 4000 دورة في الدقيقة، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 9 سرعات تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.
ومن خلال هذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة مرسيدس C180 موديل 2021 من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.6 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.2 - 6.5 لتر عندما تقطع السيارة مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.
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التعليقات على أسعار ومواصفات مرسيدس C180 موديل 2021 في السوق المصري .. صور
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