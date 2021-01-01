

لزيادة الوعي حول هدر الطعام.. صيني يلقي 1000 حبة أرز «ذهبية» في الهواء لزيادة الوعي حول هدر الطعام.. صيني يلقي 1000 حبة أرز «ذهبية» في الهواء

نثر الفنان الصيني يانج يسين 1000 حبة ذهبية بحجم حبوب الأرز في جميع أنحاء مدينة شنغهاي، أملاً بزيادة الوعي العام حول مشكلة هدر الطعام.



وتسبب سلوك وتصرف يانغ بردود فعل متباينة من الشارع الصيني، حيث اعتقد بعض الأهالي أن الأمر كله لا يتعدى قيام رجل بنثر المعادن الثمينة لكي يثير عملية بحث مكثفة عن الحبوب، ومنهم من غضب، معتبرا ذلك هدراً، حسب ما نشر علي موقع باستيل بوست، وقال زملاء يانج عنه وحثوا وعلقوا بالسخط على التعمق في فكرته بدلا من التعليقات السلبية.



وهو ما جعل يانغ يخرج ويتكلم ويعبر عن رأيه وفكرته في القيام بهذا التصرف كيث قال بشأن التعليقات السلبية، أعتقد أن مثل هذه التعليقات متحيزة، على سبيل المثال، لقد تبرعت بـ 500 جرام من الذهب و31 ألف دولار لجمعية خيرية، وأمل أيضًا أن يؤدي سلوكي هذا إلى جعل الناس يفكرون في ثقافة المستهلك.