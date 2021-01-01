

5 نصائح لعلاج الدوخة أثناء الحمل 5 نصائح لعلاج الدوخة أثناء الحمل

أثناء الحمل ، قد تشعرين بالدوار هناك عدة أسباب وراء حدوث ذلك، ضغط دمك أقل، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لرحمك المتنامي الضغط على الوريد الكبير الذي يحمل الدم إلى قلبك وسدّها، في كلتا الحالتين ، هذا يقلل من تدفق الدم في عقلك، يمكن أن يكون انخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض الحديد من العوامل أيضًا، في بعض الأحيان ، مجرد الاستيقاظ بسرعة كبيرة من وضعية الجلوس إلى وضعية الوقوف يمكن أن يسبب الدوار.



أسباب الدوخة المفاجئة .. تعرف عليها

للوقاية من السقوط أثناء نوبات الدوخة ، قف ببطء وتمسك بالجدران والأشياء الأخرى للدعم والتوازن، اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت تعاني من الدوار أو الإغماء المتكرر.



- تناول وجبات أصغر وأكثر تواترا

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عدم تناول الطعام يمكن أن يجعل الغثيان أسوأ، لتجنب معدة فارغة ، جرب وجبات أصغر وأكثر تواترًا بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة كل يوم، لتخفيف الغثيان في الصباح ، حاول وضع بعض البسكويت العادي أو الخبز الجاف أو الحبوب بجوار سريرك حتى تتمكن من تناول كمية صغيرة بمجرد استيقاظك.- تهدئة معدتك بالزنجبيلتشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يساعد في تهدئة اضطراب المعدة، جرب شاي الزنجبيل أو مضغ الزنجبيل أو مربى الزنجبيل أو مشروب الزنجبيل المصنوع من الزنجبيل الحقيقي، يمكن أن يساعد أيضًا تناول كبسولات تحتوي على 250 مجم من الزنجبيل أربع مرات في اليوم.- تخطي بعض الأطعمةحاول الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والأطعمة الحلوة جدًا والأطعمة الغنية بالتوابل والأطعمة المنتجة للغازات، ذكرت النساء أن الأطعمة الغنية بالبروتين ، والكربوهيدرات الثقيلة ، والمالحة ، وقليلة الدسم ، واللطيفة ، أو الأطعمة الجافة "مثل المكسرات ، والبسكويت ، والخبز المحمص ، والحبوب" أقل عرضة للتسبب في الغثيان، يمكنك أيضًا مكافحة الغثيان في الوجبات عن طريق فصل الأطعمة والمشروبات "تجنب شرب المشروبات أثناء تناول الطعام".- تجنب الروائح القويةمن أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها تجنب المثيرات البيئية ، وخاصة الروائح القوية، ابتعد عن دخان السجائر والعطور وأي شيء آخر يبدو أنه يؤثر عليك، عندما يتعلق الأمر بالطهي ، تحقق مما إذا كان بإمكان شخص آخر إعداد الطعام، إذا كنت تطبخ ، افتح النوافذ لتقليل روائح الطهي.- العلاج بالروائحعلى الجانب الآخر ، قد تساعد رائحة النعناع أو الليمون أو البرتقال في تخفيف الغثيان، جرب وضع كرة قطنية أو منديل مملوء بزيت معطر تحت أنفك، يفضل الكثيرون أسلوب كرة القطن على رش رائحة في الهواء لأنه يمكنك بسرعة التخلص من القطن - ورائحته - إذا كان يسبب لك الشعور بالغثيان.