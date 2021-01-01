

هل ظهور القمر نهارا هذه الأيام دلالة على نهاية الزمان؟.. فلكي يوضح هل ظهور القمر نهارا هذه الأيام دلالة على نهاية الزمان؟.. فلكي يوضح

مع حلول الصباح يستعد البعض للذهاب إلى عملهم، وفي وهلة قد ينظر شخص ما إلى السماء ووقتها يتعجب من ظهور القمر نهارًا، وقد يسأل نفسه عن السبب، وهو الأمر الذي أجاب عليه الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».



إجابة «تادرس» جاءت بعدما تلقي سؤالا حول «ظهور القمر نهارًا هذه الأيام، وهل هذا دليل على نهاية الزمان؟»؛ ليكون الرد بأن الأمر طبيعي ويحدث دائما، لكن ضوء الشمس والسحب تزيد من صعوبة رؤية القمر وتجعله غير لافت للنظر.



كيف نرى القمر نهارًا بالسماء؟

وشرح أستاذ البحوث الفلكية حركة القمر وظهوره بالسماء، وهي كالآتي:

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- في بداية الشهر العربي، تغرب الشمس أولا قبل القمر فيظهر لنا كهلال رقيق باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ويظل فترة قصيرة مرئيا في السماء لعدة دقائق فقط نُسميها فترة «المُكث» تحدث أثناء الغسق ثم يغرب القمر، ومعنى هذا أن هلال القمر يكون متواجدًا في السماء طوال النهار بالقرب من الشمس ولكن لا يرى إلا عندما تغيب الشمس نتيجة شدة ضوء الشمس وقرب القمر منها في هذه المرحلة.- يتأخر شروق القمر 50 دقيقة كل يوم عن اليوم السابق له فيزداد حجم الهلال تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصل إلى التربيع المتزايد ثم الأحدب المتزايد، فنجده يشرق صباحا ثم ظهرا ثم عصرا، وفي هذه المرحلة يمكننا رؤية القمر أثناء مسيرته في السماء نهارًا قبل غروب الشمس، ونلاحظ وجوده في منتصف السماء ثم مائلا باتجاه الشرق بينما تكون الشمس باتجاه الغرب.- عندما يبلغ القمر مرحلة البدر الكامل، ففي هذه الحالة فقط يتسلم القمر إضاءة السماء بمجرد غياب الشمس، حيث يشرق القمر مع غروب الشمس، ويظل مرئيا طوال الليل ثم يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي.- يبدأ حجم البدر في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم فيصل إلى الأحدب المتناقص ثم التربيع المتناقص ثم الهلال المتناقص، ويشرق متأخرا ليلا ثم بعد منتصف الليل ثم فجرا، وفي هذه المرحلة يمكن رؤية القمر أثناء مسيرته في السماء نهارا بعد شروق الشمس حيث يلاحظ وجوده في منتصف السماء ثم مائلا باتجاة الغرب بينما تكون الشمس باتجاه الشرق.- في نهاية الشهر العربي يشرق القمر أولا قبل شروق الشمس مباشرة فيظهر كهلال رقيق ناحية الشرق أثناء الشفق الصباحي، وعندما تشرق الشمس يختفي الهلال من شدة ضوئها، ثم يتزامن شروق القمر من جديد مع شروق الشمس تماما ويظلان في السماء طوال النهار إلى أن يغربا سويا باتجاه الغرب مجددا في مرحلة المحاق الكامل حيث لا نراه.