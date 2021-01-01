الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة بكل الأنحاء لأسبوع قادم



استمرار انخفاض درجات الحرارة استمرار انخفاض درجات الحرارة

تشهد البلاد فى هذه الأيام أجواء خريفية معتدلة على كافة الأنحاء، فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية العظمى والصغرى .



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم، وذلك على كافة الأنحاء بالجمهورية حيث تنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى .



تحذير من برودة الأجواء ليلا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين وطلاب المدارس، من انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر، والمواطنين بسبب برودة الأجواء فى الساعات المتأخرة من الليل، فضلا عن توخى الحذر من الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية

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كتلة هوائية باردةويرجع سبب انخفاض درجات الحرارة، باندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا إلى شمال أفريقيا تنخفض على إثرها درجة حرارة مناطق عديدة منها المدن الساحلية والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد؛ حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 28 درجة وتنخفض محافظات الصعيد عن 40 درجة وتسود أجواء خريفية على كافة الانحاء.طقس اليوم وانخفاض درجات الحرارةويشهد اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد .وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.خريطة الظواهر الجويةوكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.و يسود خلال هذه الفترة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وتشهد هذه الفترة طقس مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وشبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .كما تشهد هذه الفترة، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة الاثنين والثلاثاء فقط على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .متوسط درجات الحرارةوينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 18 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجةالسواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجةجنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجةشمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجةجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجةدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجةالسواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجةجنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجةشمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجةجنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجةدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجةالسواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 20 درجةجنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 24 درجةشمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجةجنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجةدرجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجةالسواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 20 درجةجنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجةشمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجةجنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 23 درجةدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 22 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجةالسواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 19 درجةجنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجةشمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجةجنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجةدرجات الحرارة المتوقعة السبت 23 أكتوبرالقاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجةالسواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 19 درجةجنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجةشمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجةجنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة