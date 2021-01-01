عميد أداب القاهرة: طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة تقدم لهم الدراسة والخدمات التعليمية بالمجان

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن المنح التي تقدمها الكلية للطلاب الملتحقين بالكلية بالإضافة إلى منح طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة .
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، توفر جامعة القاهرة العديد من المنح الدراسية والبحثية تتفاوت في أنواعها والغرض منها وفق نوع الاحتياج او الطلب فعلى سبيل المثال طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم لهم الدراسة والخدمات التعليمية بالمجان طوال مدة دراستهم بالجامعة.
و أضاف “ شاهين ” بينما يحصل العديد من الطلاب على اختلاف برامجهم الدراسية علي العديد من التخفيضات بنسب متباينة وفق الأسباب والظروف الخاصة بكل منهم .
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