الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية بجامعة عين شمس

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صورة الخبر: جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه سيتم تقديم البحث الاجتماعي لطالبات الكلية للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ابتداء من السبت ٢٣ أكتوبر الجاري.

وأوضحت أميرة يوسف، لـ صدي البلد، أن البحث الاجتماعي خاص بعدم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنيه الكلية أو cd

وأشارت إلي أن الطالبات اللائي لا ينطبق عليهن الدعم من صندوق التكافل الاجتماعي:
-الطالبة الراسبة
-الطالبة المفصولة
-الطالبات الخريجات
-الطالبة المقيدة بالمدينة الجامعية
-الطالبة بالأقسام التربوية العلمية باللغة الإنجليزية

وأكدت عميد كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية تقوم بتطعيم جميع الطالبات بالتعاون مع الوزارة وتخصيص أماكن للتطعيم. منوها الى أن الكلية تستقبل العديد من الطالبات يوميا للتأكد انه مع بداية العام الدراسي الجديد يكون جميع الطالبات قد تلقوا لقاح كورونا وأما عن الطالبات المستجدات سوف يتم تطعيمهن مع الكشف الطبي .


الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس من صندوق التكافل الاجتماعي للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢:

-إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة وولي الأمر (الأب والأم )سارية وصورة شخصية للطالبة
-وفي حالة وفاة احد الوالدين او كلامها يجب احضار شهادة الوفاة او اصل ما يثبت قيمة المعاش

-وفي حالة طلاق الوالدين يتم تقديم صورة من قسيمة الطلاب
-وفي حالة ان يكون الوالد مزارع تقديم ما يثبت من الجمعية الزراعية بعد امتلاكه اي أراضي
-وفي حالة ان يكون ولي الأمر له دخل ثابت يجب احضار مفردات الدخل حديثة ومختومة
-وفي حالة مرض الطالبة او اي فرد من أفراد الأسرة يام تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك

المصدر: elbalad

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