زراعة عين شمس تعلن عن نتيجة التشعيب بعد النظر في الالتماسات

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › زراعة عين شمس تعلن عن نتيجة التشعيب بعد النظر في الالتماسات

صورة الخبر: زراعة عين شمس
زراعة عين شمس


قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة التشعيب بعد النظر في التماسات الطلاب لجميع الطلاب الذين تقدموا، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي للكلية.

وشدد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد على طلاب المستوى الأول هندسة الالتزام بجدول المجموعة الموجود بها اسمه (مرفق كشوف المجموعات من ١ إلى ٢) وعدم الحضور مع مجموعة أخرى.

وأكد عدم السماح بالتواجد داخل حرم الكلية لمن لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كرونا، وعلى المتواجدون الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة الإجراءات الاحترازية.
المجموعة الأولى
‏https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elkordy_agr_asu_edu_eg/EUy5L_Nvy5lAkruUAUoiTgkBQz06LYqe1S3xwTcTFTLOjw?e=YhnzZM
المجموعة الثانية
‏https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elkordy_agr_asu_edu_eg/EZkIfGhVtQJNgqEmNI2sSa0BPQhuflx1ayfPzFNuUVa0MA?e=Pu6tTC

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونظيره السوداني الدكتور نصر الدين مفرح والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ؛ مسجد الجامعة بعد تطويره وتجديده.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي اهمية وجود المساجد بكل الجامعات والكليات والمدن الجامعية لبناء الوعي الديني بصورة صحيحة وعدم ايجاد بيئة صالحة لتغيير افكار وتوجهات الشباب والتأثير عليهم من قبل الجماعات المتطرفة، داعيا الجامعات لبناء مساجد جامعة بدلا من اللجوء للزوايا والغرف.

وأكد د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن المسجد سيتم ادارته بواسطة وزارة الاوقاف ، حيث تم الاتفاق علي تخصيص امام للمسجد، مشيرا إلى أن الدور الأرضي للطلاب والعلوي للطالبات.
كما اوضح ان الجامعة ستقوم بإقامة دورات تدريبية في للأئمة والدعاة بدولة السودان الشقيق.

جدير بالذكر أن مسجد جامعة عين شمس الذي قام بالاشراف علي تنفيده مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ، تصل مساحته ل 1000 م٢ ويتسع ل 500 مصل ، تم تجهيزه طبقا لأعلي المواصفات.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على زراعة عين شمس تعلن عن نتيجة التشعيب بعد النظر في الالتماسات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59622

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager