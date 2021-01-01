زراعة عين شمس تعلن عن نتيجة التشعيب بعد النظر في الالتماسات



زراعة عين شمس زراعة عين شمس



قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تم الإعلان عن نتيجة التشعيب بعد النظر في التماسات الطلاب لجميع الطلاب الذين تقدموا، ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال الموقع الرسمي للكلية.



وشدد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد على طلاب المستوى الأول هندسة الالتزام بجدول المجموعة الموجود بها اسمه (مرفق كشوف المجموعات من ١ إلى ٢) وعدم الحضور مع مجموعة أخرى.



وأكد عدم السماح بالتواجد داخل حرم الكلية لمن لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كرونا، وعلى المتواجدون الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

المجموعة الأولى

‏https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elkordy_agr_asu_edu_eg/EUy5L_Nvy5lAkruUAUoiTgkBQz06LYqe1S3xwTcTFTLOjw?e=YhnzZM

المجموعة الثانية

‏https://agrasuedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elkordy_agr_asu_edu_eg/EZkIfGhVtQJNgqEmNI2sSa0BPQhuflx1ayfPzFNuUVa0MA?e=Pu6tTC

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