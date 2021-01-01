التعليم تتيح لطلاب الدبلومة الأمريكية التسجيل في امتحانات EST حتى 3 نوفمبر

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خبرا عاجلا لطلاب الدبلومة الأمريكية.



حيث قالت وزارة التربية والتعليم : يمكن لـ طلاب الدبلومة الامريكية الآن التسجيل لامتحانات EST محاولة ديسمبر حتى الموعد النهائي ٣ نوفمبر الساعة ١:٠٠ ظهراً.



وأضافت وزارة التربية والتعليم : يمكن لـ طلاب الدبلومة الامريكية الان التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg



وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تنبيها عاجلا الى طلاب الدبلومة الامريكية:


حيث حذر وزير التربية والتعليم من شخص يخدع طلاب الدبلومة الامريكية و يزعم معرفته بمصادر واضعي امتحان est



وقال وزير التربية والتعليم : هذا نموذج من الكذب الفج لاجتذاب الطلاب الى دروس خصوصية ، حتى في الشهادات الدولية!

المصدر: elbalad

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