التعليم تتيح لطلاب الدبلومة الأمريكية التسجيل في امتحانات EST حتى 3 نوفمبر



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خبرا عاجلا لطلاب الدبلومة الأمريكية.







حيث قالت وزارة التربية والتعليم : يمكن لـ طلاب الدبلومة الامريكية الآن التسجيل لامتحانات EST محاولة ديسمبر حتى الموعد النهائي ٣ نوفمبر الساعة ١:٠٠ ظهراً.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم : يمكن لـ طلاب الدبلومة الامريكية الان التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.egوكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تنبيها عاجلا الى طلاب الدبلومة الامريكية:حيث حذر وزير التربية والتعليم من شخص يخدع طلاب الدبلومة الامريكية و يزعم معرفته بمصادر واضعي امتحان estوقال وزير التربية والتعليم : هذا نموذج من الكذب الفج لاجتذاب الطلاب الى دروس خصوصية ، حتى في الشهادات الدولية!