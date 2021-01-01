التعليم : تسليم التابلت لـ طلاب أولى ثانوي خلال أيام

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت على طلاب أولى ثانوي خلال أيام.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية بشأن تابلت أولى ثانوي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بإعداد بيان رسمي معتمد من مديري المديريات التعليمية عن أعداد الطلاب المقيدين بـ أولى ثانوي بمدارس الثانوي العام المستهدفين من استلام التابلت وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت على طلاب أولى ثانوي خلال أيام.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا إلى المديريات التعليمية بشأن تابلت أولى ثانوي.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بإعداد بيان رسمي معتمد من مديري المديريات التعليمية عن أعداد الطلاب المقيدين بـ أولى ثانوي بمدارس الثانوي العام المستهدفين من استلام التابلت وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

المصدر: elbalad

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