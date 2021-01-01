غير متوقعة.. فوائد وأضرار استخدام معطرات الجو



معطرات الجو معطرات الجو



إذا كنت ترغب في رائحة جميلة لمنزلك او سيارتك، عليك أن تفكر مرتين قبل إختيار نوع معطرات الجو خاصة أن معطرات الجو تتميز بقدرتها على تحسين الرائحة في المكان بسرعة أو إخفاء الرائحة، وتتوفر منها أشكال عديدة ومختلفة أشهرها البخاخات الغازية في عبوات معدنية او جهاز الضخ الاوتوماتيك والمعطرات المائية السائلة فى عبوات ببخاخ بلاستيكي ولكن ما هي مميزات واضرار هذه المنتجات.







وتحدث الدكتور مدحت حجاب أخصائي المستحضرات والكيماويات عن مميزات واضرار هذه المنتجات، قائلا: المعطر الغازى يتميز بسرعة تعطير الجو والمكان وذلك بسبب رشه فى الهواء مباشرة كل 5 دقائق فى الأماكن المغلقة، بينما عيوبه ومشاكله تتمثل في امتلأ بخاخات معطرات الجو الغازية بمركبات كيميائية تمتص الروائح الموجودة بالبيت ومنها المركبات العضوية المتطايرة التي تلوث الهواء، وهو ما يزيد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي إذا استُخدِمت بشكل متكرر.

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وأوضح أن الدراسات أظهرت أن هذه المعطرات التي تتوفر داخل علب معدنية ذات بخاخات تجعل الجسم ذا قابلية للمرض، مضيفا أنه من المشاكل الشائعة للمعطرات الغازية داخل العبوات المعدن، أيضا، التسبب في مشاكل بالتنفس، حيث أن استخدام معطرات الجو الغازية يؤدى لانبعاث مواد كيميائية تعرف باسم المركبات العضوية المتطايرة.وأشار الدكتور مدحت حجاب إلى أن انبعاث المركبات العضوية المتطايرة حتى في الهواء الطلق، يمكن أن يتسبب في تفاعلها مع أكاسيد النيتروجين بشكل كبير، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج غاز الأوزون، وهو من أكثر ملوثات الهواء الخارجي انتشارًا.وأضاف أن غاز الأوزون يرتبط بالعديد من الآثار السلبية على صحة الإنسان؛ حيث يسبب ظهور مشاكل في التنفس بشكل فوري، خاصةً في الأماكن التي يحدث فيها انبعاثه بكميات كبيرة، ويمكن ملاحظة الأعراض التنفسية التي يسببها بشكل فوري.وتشمل هذه الأعراض والمشاكل الآتي:السعال.ضيق في التنفس. نوبات الربو. زيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.زيادة خطر الإصابة بالتهابات في الجهاز التنفسيوقال الدكتور مدحت حجاب، إنه من الأضرار أيضا التي تسببها معطرات الجو الصداع، موضحا أنه رغم استمتاع العديد من الأشخاص بالرائحة المنبعثة من معطرات الجو، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من الصداع عند استخدامه، حيث يمثل الصداع، إلى جانب المشاكل التنفسية، أحد أكثر الأضرار الصحية لمعطرات الجو انتشارا.وأضاف أن معطرات الجو ترتبط بشكل خاص بالصداع وغالبًا ما يصاحب الصداع النصفي ظهور أعراض كالغثيان، والقيء والحساسية الشديدة للضوء والصوت.ولفت إلى أن الأضرار الصحية لمعطرات الجو الغازية لا تقتصر على ذلك؛ بل ترى بعض الدراسات أن المركبات الكيميائية التي تكون هذه المعطرات، وكذلك التفاعلات التي يمكن أن تسببها في الهواء، يمكن أن تؤدي إلى حدوث ضرر في الدماغ والجهاز العصبي، كما تؤثر سلبًا على القلب والأوعية الدموية.معطرات الجو المائية السائلةوأوضح الدكتور مدحت حجاب، أنه بالنسبة لـ معطرات الجو المائية السائلة فإنها عبارة عن معطرات تتميز بخلوها من الغازات الضارة والكحول والمواد الكيميائية التى تتواجد داخل المعطرات الغازية حيث ان تركيبته تعتمد فى الأساس على الماء واضافة الزيوت العطرية وتتميز بثبات الرائحة لساعات طويلة.وأشار إلى أنه من ضمن مميزاته طريقة استخدامه حيث تنصح الشركات المصنعة لمعطرات الجو المائية السائلة بالرش مباشرة على السجاد والموكيت والأنتريهات والستاير والارضيات لأن هذه الطريقة لا تؤدى الى استنشاق المعطر مباشرة وهو يستخدم طريقة البرفان فى التعطير لذلك يتم تجنب كل المشاكل الناتجة عن المعطرات الغازية وبعض الشركات تروج لثبات المعطر لعشر ساعات مما يقلل من التعرض لمكونات المعطر كل فترة قصيرة.وأضاف أن معطرات الجو المائية السائلة تتميز بتعطير الاماكن المفتوحة مما يؤدى لتحسين جودة الهواء، إلا أنه من عيوبه أن تركيبة المعطرات السائلة تؤدى الى ترك بقع على المفروشات وبعض الشركات تروج بأنها لا تترك بقع او تؤثر على لون المفروشات.ولفت الدكتور مدحت حجاب، إلى أنه من بين العيوب الشائعة شراء منتجات مجهولة المصدر لا تراعى المعايير والمقاييس التي تستخدمها الشركات الكبرى وهو ما يؤدي لأضرار أكثر من المعطرات الغازية لذلك ننصح بشراء المنتجات الموثوق بها وليست ما يتم تصنيعها بمكونات ومواد مجهولة المصدر.وفى النهاية نصح الدكتور مدحت حجاب، بالحذر عند عدم شراء أى معطر جو يضر بجودة الهواء واختيار المعطرات المائية واستخدامها بالطريقة السليمة وشرائها من الأماكن المعروف عنها شراء المنتجات الأصلية المصنعة فى مصانع معتمدة وليست من أماكن ما تسمى بير السلم حتى لا تعرض صحتك وصحة أسرتك للخطر.