ضمور العصب البصري.. الأعراض والعلاج



ضمور العصب البصري ضمور العصب البصري

ضمور العصب البصري حالة تصيب العصب البصري الذي ينقل النبضات من العين إلى الدماغ. (الضمور يعني الهدر أو التدهور).



لا يعد ضمور العصب البصري مرضًا، بل هو علامة على وجود حالة أكثر خطورة، ينتج ضمور العصب البصري عن تلف العصب البصري من العديد من أنواع الأمراض المختلفة، يمكن أن تسبب الحالة مشاكل في الرؤية، بما في ذلك العمى.





قد يعجبك أيضا...

أعراض ضمور العصب البصري؟لا تعني الأعراض الموضحة هنا بالضرورة أنك مصاب بضمور العصب البصري، ومع ذلك، إذا واجهت واحدًا أو أكثر من هذه الأعراض، فاتصل بطبيب العيون لإجراء فحص كامل وقد ترتبط أعراض ضمور العصب البصري بتغير في الرؤية، وتحديداً:رؤية مشوشة.صعوبات في الرؤية المحيطية (الجانبية).صعوبات في رؤية الألوان.انخفاض حدة الرؤية.انخفاض في الوظيفة البصرية مثل انخفاض حدة ووضوح الرؤية (حدة البصر) أو انخفاض في الرؤية الجانبية (المحيطية). يمكن أن تتأثر أيضًا رؤية الألوان وحساسية التباين.ضعف انقباض بؤبؤ العين في الضوءانخفاض السطوع في إحدى العينين بالنسبة إلى العين الأخرىتغيير القرص البصري الذي سيراه طبيبك في الفحأعراض ضمور العصب البصري عند الأطفالضمور العصب البصري، عند الأطفال، غالبًا لا يتم تشخيصه حتى تتأثر كلتا العينين ( الجدول 6-2 ) السبب الأكثر إثارة للقلق لضمور العصب البصري هو مرض انضغاطي في العصب البصري.قد يحدث الضمور من زيادة الضغط داخل الجمجمة الناجم عن آفات انسداد داخل الجمجمة ، أو من ضغط العصب البصري من العمليات المدارية أو الأورام الداخلية للعصب البصري (على سبيل المثال ، أورام العصب البصري الدبقية).يجب أن يخضع الأطفال المصابون بضمور العصب البصري للتصوير العصبي لتحديد تشخيص محدد. يحتاج الأطفال المصابون بالورم الليفي العصبي من النوع 1 والأورام الدبقية البصرية إلى مراقبة عينية دقيقة ، لأن هذه الأورام قد تظهر انحدارًا تلقائيًا، ولا ينبغي النظر في العلاج إلا إذا كان هناك فقدان تدريجي موثق لحدة البصر أو المجال البصري المحيطيوقد تختلف اعراض ضمور العصب البصري عند الأطفال ونعرض لكم أبرز ما يحدث للطفلمشكلة في التكيف مع التغييرات في الإضاءةرهاب الضوء ، أو الحساسية للضوء الساطعمشكلة في الرؤية في غرفة مظلمةضمور العصب البصري الوراثيالاعتلال العصبي البصري ، هو أحد أكثر أشكال ضمور العصب البصري الوراثي شيوعًا ، مع انتشار تقديري للمرض في حدود 1 : 10000-1: 50000.يحدث التقديم عادة في عمر الكمون (7-10 سنوات) غالبًا ما يظهر ببداية غير محسوسة ، ومسار تقدمي ببطء ، ويؤدي إلى ضعف بصري خفيف إلى متوسط ​​(20/40 - 20/400). بقدر ما تكون البداية خادعة والتقدم بطيئًا ، فغالبًا ما يكون المريض الشاب غير مدرك لفقدان البصر. هذا عادة ما يلفت انتباه الوالدين بعد الفحص البصري في المدرسة.وراثة DOA هي وراثة جسمية سائدة. على الرغم من التباين في التعبير ، إلا أن الاختراق مرتفع جدًا في الواقع. ومع ذلك ، فإن ضعف البصر غالبًا ما يكون خفيفًا جدًا ؛ وبالتالي ، قد لا يكون الغياب الواضح للتاريخ العائلي دقيقًا. نوصي بالفحص المباشر للوالدين. تظهر DOA على أنها فقدان خفيف وثنائي وأحيانًا غير متماثل في حدة البصر. عند الفحص ، يوجد عجز في المجال البصري المركزي أو المجاور للمركز ؛ شحوب القرص البصري الصدغي ، غالبًا مع منطقة إسفينية الشكل للحفر الزمني ( الشكل 2).هناك عسر تصبغ معمم خفيف. بشكل عام ، التشخيص البصري جيد. ومع ذلك ، فإن المرضى الذين يعانون من DOA غالبًا ما يعودون إلى ما يقرب من 35 عامًا ويشكون من المزيد من فقدان البصر.في الواقع ، يمثل هذا طول النظر الشيخوخي المبكر الناجم عن عادتهم مدى الحياة المتمثلة في حمل مواد القراءة بالقرب من وجوههم. لذلك ، لا ينبغي تطبيق منحنى Donder على مرضى DOA بدلاً من ذلك ، يجب أن تُعرض عليهم عدسات زائدة في سن 35 تقريبًا وأن يتخرجوا حتى حوالي 3.50 في سن الخمسين للتعويض عن أقرب نقطة لهم.علاج عصب العين التالفالعصب البصري مغطى بمادة دهنية تسمى المايلين ، والتي تساعد النبضات الكهربائية على الانتقال بسرعة من العين إلى الدماغ حيث يتم تحويلها إلى معلومات بصرية.عندما يكون العصب البصري ملتهبًا ، يتأثر الميالين أو يتضرر. يؤدي هذا إلى تعطيل عملية إرسال الإشارات المرئية على طول الألياف العصبية إلى الدماغ ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية أو الألم بحركة العين أو انخفاض رؤية الألوان.التهاب العصب البصري هو حالة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتصلب المتعدد (MS) ، وهو مرض يسبب التهابًا وتلفًا للأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي. غالبًا ما يكون أحد الأعراض الأولى لمرض التصلب العصبي المتعدد.يمكن أن يحدث التهاب العصب البصري أيضًا مع حالات العدوى أو الاضطرابات المناعية الأخرى ، مثل الذئبة .علاج عصب العين التالفلا يوجد حاليًا علاج أو دورة علاج واحدة موصى بها لـ RP وقد يوصي الطبيب بما يلي لمساعدة الأشخاص على إدارة الحالة:قطرات العين: قد تقلل قطرات Dorzolamide من التورم من الوذمة البقعية .الأدوية: قد يساعد أسيتازولاميد (دياموكس) ، وهو دواء مدر للبول ، أيضًا في علاج الوذمة البقعية.الجراحة: إذا أصيب شخص مصاب بالـ RP بإعتام عدسة العين ، فقد تساعد جراحة الساد في تحسين الرؤية.يعمل الباحثون على معرفة المزيد عن الجينات التي تسبب RP. الهدف هو تطوير تدخلات تعتمد على جينات الشخص التي قد توقف أو تعكس تقدم الحالة.دراسات العلاجات الجديدة جارية أيضًا ، بما في ذلك تجربة سريرية لتقييم تأثير حقن المصل الذاتي على الأشخاص المصابين بـ RP.وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون ، هناك بعض الأدلة على أن فيتامين (أ) قد يبطئ من تطور RP. ومع ذلك ، فقد لاحظوا أن هذا ليس علاجًا موصى به على نطاق واسع ، وأن الإفراط في تناول فيتامين أ يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالات العين الأخرى.يوصون الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر بالبدء في عملية إعادة تأهيل الرؤية . قد يكون المتخصصون المتخصصون قادرين على المساعدة ، وتقديم خدمات مثل العلاج المهني. تقدم المؤسسة الأمريكية للمكفوفين أيضًا موارد متنوعة للبالغين الجدد الذين يعانون من فقدان البصر.