علاجات منزلية لتخفيف ألم الأسنان في الليل



ألم الأسنان ألم الأسنان



وجع الأسنان مصدر إزعاج مؤلم خاصة في الليل. قد يؤدي الشعور بألم في الأسنان ليلاً إلى صعوبة النوم أو الاستمرار في النوم.



ومع ذلك ، هناك عدد من العلاجات التي قد تساعد الأشخاص في الحصول على الراحة والنوم ، بما في ذلك تناول مسكنات الألم أو وضع كمادة باردة أو حتى القرنفل على الأسنان.



تعرف على المزيد حول العلاجات المنزلية لتخفيف ألم الأسنان في الليل.

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طرق لعلاج وجع الاسنان بالليلقد يكون علاج وجع الأسنان في الليل أكثر صعوبة ، حيث لا يوجد الكثير لإلهاء الشخص عن الألم وفقا لـ medical todayومع ذلك ، يمكن للناس تجربة الطرق التالية لتخفيف الألم:1. مسكنات الآلام عن طريق الفميعتبر تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) أو الأيبوبروفين (أدفيل) ، طريقة سريعة وبسيطة للعديد من الأشخاص لتقليل آلام الأسنان الخفيفة إلى المتوسطة بشكل فعال.ابق دائمًا في حدود الجرعة الموصى بها على العبوة.إذا كان ألم الأسنان شديدًا ، فمن الأفضل مراجعة طبيب الأسنان والتحدث معه عن مسكنات أقوى للألم.2. ضغط باردقد يساعد استخدام الكمادات الباردة في تخفيف ألم الأسنان.يساعد وضع كيس من الثلج ملفوف بمنشفة على الجانب المصاب من الوجه أو الفك على تضييق الأوعية الدموية في المنطقة ، مما يقلل الألم للسماح للشخص بالنوم.قد يساعد أيضًا وضع ضغط بارد على المنطقة المصابة لمدة 15-20 دقيقة كل بضع ساعات في المساء في منع الألم عند الذهاب إلى الفراش.3. الارتفاعقد يسبب تجمع الدم في الرأس ألمًا والتهابًا إضافيًا . بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يؤدي رفع الرأس بوسادة إضافية أو اثنتين إلى تخفيف الألم بدرجة كافية حتى يناموا.4. المراهم الطبيةقد تساعد بعض المراهم العلاجية أيضًا في تقليل آلام الأسنان. قد تؤدي المواد الهلامية والمراهم المخدرة التي تحتوي على مكونات مثل البنزوكائين إلى تخدير المنطقة.ومع ذلك ، فإن البنزوكائين غير مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الصغار.5. شطف الماء المالحيعد شطف الماء المالح علاجًا منزليًا شائعًا لألم الأسنان.المياه المالحة طبيعية عامل مضاد للجراثيم، لذلك قد يقلل من الالتهاب. وهذا بدوره يساعد على حماية الأسنان التالفة من العدوى.قد يساعد الشطف بالماء المالح أيضًا على إزالة أي بقايا طعام أو بقايا عالقة في الأسنان أو اللثة6. شطف بيروكسيد الهيدروجينالتهاب دواعم السن هو عدوى خطيرة في اللثة تحدث بشكل عام نتيجة لسوء نظافة الفم. يمكن أن يسبب مشاكل مثل الألم ونزيف اللثة والأسنان التي تنفصل في تجاويفها.مؤلف أ دراسة 2016مصدر موثوق وجدت أن الشطف بغسول الفم ببيروكسيد الهيدروجين ساعد في تقليل الترسبات وأعراض التهاب اللثة.يجب على الناس دائمًا تخفيف بيروكسيد الهيدروجين الغذائي بكميات متساوية من الماء. اغسل المحلول في الفم لكن لا تبتلعه.هذا العلاج غير مناسب للأطفال ، حيث يوجد خطر قد يبتلعون الخليط عن طريق الخطأ.7. شاي النعناعقد يساعد غسل شاي النعناع أو مص أكياس شاي النعناع أيضًا في تخفيف الألم مؤقتًا من وجع الأسنان.لاحظ الباحثون أن النعناع يحتوي على مركبات مضادة للجراثيم ومضادات الأكسدة . المنثول ، وهو عنصر نشط في النعناع ، قد يكون له أيضًا تأثير مخدر خفيف على المناطق الحساسة.8. القرنفليمكن للأوجينول ، وهو أحد المركبات الرئيسية في القرنفل ، أن يقلل من آلام الأسنان. نتائج أ2015 التجربة السريريةمصدر موثوق أشارت إلى أن الأشخاص الذين قاموا بتطبيق الأوجينول على اللثة والحجرار بعد خلع الأسنان لديهم ألم والتهاب أقل أثناء الشفاء.يعمل الأوجينول كمسكن ، مما يعني أنه يخدر المنطقة. لاستخدام القرنفل في ألم الأسنان ، انقع القرنفل المطحون في الماء لعمل عجينة. ثم ضع المعجون على السن أو ضعه في كيس شاي فارغ وضعه في الفم.بدلاً من ذلك ، قد يساعد مضغ فص واحد أو مصه بلطف ثم السماح له بالجلوس بالقرب من السن المؤلم في تخفيف الألم.هذا ليس علاجًا مناسبًا للأطفال ، حيث قد يبتلعون الكثير من القرنفل. يمكن أن تكون الفصوص المفردة شائكة ومؤلمة إذا ابتلعها الشخص.