جمع متعلقاته.. مؤشر جديد يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي



موسيماني موسيماني

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، قيام الجنوب الأفريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الأهلى، بجمع متعلقاته من مسكنه فى الشيخ زايد ترقبا لرحيله عن القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.







ونشر أحمد حسن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "موسيماني يجمع متعلقاته من فيلا الشيخ زايد بعدما باتت أيامه معدودة داخل القلعة الحمراء".

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وفى الإطار ذاته، أكد الإعلامى أحمد شوبير غياب حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن مواجهة الحرس الوطنى النيجرى المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا .وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن محمد الشناوى حارس المرمى الأساسى سيغيب أيضا عن مواجهة الأهلى أمام بطل النيجر ، بالإضافة إلى غياب الصفقات الجديدة ميكسيونى وبيرسي تاو وحسام حسن وكريم فؤاد وأحمد عبدالقادر وعمار حمدى خارج القائمة وفقا للوائح.وأضاف: “ موقف أفشة لا يزال غامضا من المشاركة أمام بطل النيجر ولكن اعتقد سيتواجد فى التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة ” .وعلى جانب أخر ، فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل فى قائمة محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى والتى سيخوض بها انتخابات النادى الاهلي المقرر إقامتها فى شهر نوفمبر المقبل .وقال شوبير أن هناك أحد الأشخاص الكبار المتواجدين فى مجلس إدارة النادى الحالى لن يكون ضمن قائمة الخطيب فى الانتخابات المقبلة .وأضاف شوبير :" الخطيب سيعلن مساء اليوم تفاصيل ما قدمه مجلسه طوال الفترة الماضية منذ تولى المسئولية فى عام 2017".ويشهد النادي الأهلي في السادسة مساء، اليوم الاثنين، بمقر النادي بالجزيرة، المؤتمر العام للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية.ويكشف رئيس النادي خلال هذا المؤتمر ما تم إنجازه من البرنامج، الذي سبق أن أعلنه قبل خوض المعترك الانتخابي منذ ما يقرب من أربع سنوات.ويقدم محمود الخطيب تقريرًا مفصلًا لأعضاء الجمعية، يتضمن الإنجازات التي تحققت في كافة الملفات والقطاعات.