6 قواعد للتعامل الصحيح مع أخطاء الطفل وسلوكياته الخاطئة.. "تجنب الانتقادات"



للتعامل الصحيح مع أخطاء الطفل للتعامل الصحيح مع أخطاء الطفل

في هذه السن، والتي تكون نتائج التعامل معها بشكل خاطيء من خلال التدليل الزائد أو الدلع، أمر في غاية الخطورة لأنها تعني أن هذه السمات ستمتد طويلا معهم.



لذلك يجب على الوالدين إيجاد توازن بين النقيضين لجعل الطفل مدركًا لأفعاله وجعله أكثر مسؤولية أمامها، أما بالنسبة لهؤلاء الآباء، الذين يكون أطفالهم على وشك التعرض لمشاكل سلوكية، نقدم في هذا التقرير بعض الطرق لإصلاح سلوك طفلك قبل فوات الأوان.





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