المغرب.. طريقة تحضير شوربة الحريرة بالخطوات

شوربة الحريرة
شوربة الحريرة من أشهر الأكلات المغربية، ويميل الكثير من الأشخاص إلى تقديمها بأشكال مختلفة، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.
وإليك طريقة عمل شوربة الحريرة بالخطوات.
مقادير شوربة الحريرة
لحم بقري
حمص مسلوق
ثوم
بصل
كزبرة خضراء
عدس بني
بقدونس
نعناع
كرفس
فلفل أسود
طماطم
مرقة
كمون
كرات
ملح
فلفل حار
زيت عباد الشمس
طريقة تحضير شوربة الحريرة
1- قطعي البصل مكعبات وضعيه في حلة بها زيت على النار ثم ضيفي قطع اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه
2- افرمي الثوم والكرات والكرفس والفلفل حار وضيفيهم الى الحلة
3- ضيفي العدس والحمص والكمون وملح وفلفل
4- افرمي البقدونس والنعناع والطماطم ثم ضيفيهم وضيفي ماء مغلي واتركي المكونات حتى تغلي حتى تنضج وقدمي شوربة الحريرة.
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