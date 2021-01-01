المغرب.. طريقة تحضير شوربة الحريرة بالخطوات



شوربة الحريرة شوربة الحريرة



شوربة الحريرة من أشهر الأكلات المغربية، ويميل الكثير من الأشخاص إلى تقديمها بأشكال مختلفة، كما أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.



وإليك طريقة عمل شوربة الحريرة بالخطوات.





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مقادير شوربة الحريرةلحم بقريحمص مسلوقثومبصلكزبرة خضراءعدس بنيبقدونسنعناعكرفسفلفل أسودطماطممرقةكمونكراتملحفلفل حارزيت عباد الشمسطريقة تحضير شوربة الحريرة1- قطعي البصل مكعبات وضعيه في حلة بها زيت على النار ثم ضيفي قطع اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه2- افرمي الثوم والكرات والكرفس والفلفل حار وضيفيهم الى الحلة3- ضيفي العدس والحمص والكمون وملح وفلفل4- افرمي البقدونس والنعناع والطماطم ثم ضيفيهم وضيفي ماء مغلي واتركي المكونات حتى تغلي حتى تنضج وقدمي شوربة الحريرة.