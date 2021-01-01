5 أخطاء للعناية بالبشرة في العشرينات من العمر



أخطاء للعناية بالبشرة أخطاء للعناية بالبشرة



تخضع بشرتك في العشرينات للكثير من التغييرات بينما يعتقد معظم الناس أنه لا ينبغي عليهتخضع بشرتك في العشرينات للكثير من التغييرات بينما يعتقد معظم الناس أنه لا ينبغي عليهم القلق بشأن العناية بالبشرة حتى سن الثلاثين ، يوصي الخبراء أنه من الأفضل البدء مبكرًا.







أثناء وصولك لهذا السن ، يجب أن تكون حذرًا أيضًا من بعض أخطاء العناية بالبشرة التي قد ترتكبها. شارك طبيب الأمراض الجلدية الدكتور أنشال بانث ، مؤخرًا ، خمسة أخطاء من هذا القبيل للعناية بالبشرة يجب عليك تجنبها في العشرينات من العمر.

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كوني حذرة من أخطاء العناية بالبشرة هذه ، كما يشاركها طبيب الأمراض الجلدية.تخطي المرطبالمرطب جزء مهم جدًا من روتين العناية بالبشرة. يميل الأشخاص ذوو البشرة العادية إلى الدهنية إلى تخطي المرطب تمامًا معتقدين أنهم لا يحتاجون إليه. ومع ذلك ، فإن جميع أنواع البشرة تحتاج إلى مرطب. لذا ، تأكد من حصولك على واحدة مناسبة لبشرتك.الغسول الرغوييميل الناس إلى الشعور بأنه ما لم يصنع غسول الوجه رغوة سميكة ، فإنه لا ينظف وجهك. يمكن أن يكون غسول الوجه الرغوي جافًا جدًا على البشرة العادية إلى الجافة.عدم إزالة مكياج العين بشكل صحيحكلنا مذنبون لفعل هذا. يمكن أن تهيج جزيئات الكاجال الصغيرة جلد الجفن الرقيق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور بقع جافة حول العينين وكذلك ظهور الخطوط الدقيقة في وقت مبكر.عدم وضع ما يكفي من واقي الشمسبفضل الإنترنت الذي نعلم الآن أنه يتعين علينا استخدام كمية كافية من واقي الشمس لتلقي الحماية المذكورة على الزجاجة. قاعدة الإصبعين للوجه كله هي أسهل قاعدة يمكن اتباعها.شراء منتجات باهظة الثمنالعناية بالبشرة هي كل شيء عن الاتساق. النتائج غير مرئية بين عشية وضحاها. لذلك ، قم بشراء المنتجات ذات الأسعار المعقولة والتي يمكنك إعادة شرائها واستخدامها لفترة طويلة.قال طبيب الأمراض الجلدية: "اتبع هذه الأمور ونفسك القديمة مع الشكر لنفسك الشاب على صحة الجلد الجيدة".