احذر.. تناول البيض بكثرة يصيبك بمرض خطير



احذر.. تناول البيض بكثرة احذر.. تناول البيض بكثرة

يمكن للدهون والكوليسترول الموجودة في البيض أن تضر بصحة القلب، وتؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ، وكذلك سرطان البروستاتا والقولون والمستقيم.



وحوالي 60٪ من السعرات الحرارية في البيض تأتي من الدهون - معظمها دهون مشبعة، كما يتم تحميل البيض أيضًا بالكوليسترول - حوالي 200 مللي جرام للبيضة متوسطة الحجم، كما تساهم الدهون والكوليسترول في الإصابة بأمراض القلب.







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كما أكدت دراسة 2021 وجدت أن إضافة نصف بيضة يوميا كان مرتبطا مع المزيد من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسرطان، وجميع الأسباب، وذلك مقابل كل 300 ملليغرام من الكوليسترول الغذائي المستهلك يوميًا ، يزداد خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 24٪، وجدت دراسة نُشرت في JAMA أن كل جرعة 300 ملليجرام من الكوليسترول الغذائي مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات بنسبة 17٪ و 18٪ على التوالي.ولكن عندما يتعلق الأمر بالبيض ، تسبب كل نصف بيضة في زيادة المخاطر بنسبة 6٪ و 8٪ على التوالي، وجدت دراسة في المجلة الكندية لأمراض القلب أن أولئك الذين يأكلون الكثير من البيض لديهم مخاطر أعلى بنسبة 19٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.داء السكريوأظهرت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن استهلاك بيضة واحدة أو أكثر يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60٪ ، قارن الباحثون بين استهلاك البيض ومستويات السكر في الدم لدى أكثر من 8000 مشارك من مسح الصحة والتغذية في الصين، أولئك الذين تناولوا معظم البيض بشكل اعتيادي زادوا من خطر الإصابة بمرض السكري مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل عدد من البيض.كما أظهرت مراجعة لـ 14 دراسة نُشرت في مجلة Atherosclerosis أن أولئك الذين يستهلكون أكثر من البيض يزيدون من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 68٪، ووجدت مراجعة أخرى نتائج مماثلة: زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 39٪ لدى الأشخاص الذين يتناولون ثلاث بيضات أو أكثر في الأسبوع.ويزيد استهلاك البيض أيضًا من خطر الإصابة بسكري الحمل ، وفقًا لدراستين في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة .سرطانكما تم توصيل تناول البيض إلى تطوير أنواع معينة من السرطان مثل القولون والمستقيم، و البروستاتا.