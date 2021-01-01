أنقذوه بأعجوبة.. شاهد عملية إخراج طفل سقط في بئر عميقة

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إخراج طفل سقط في بئر عميقة

نجحت فرق الدفاع المدني في مدينة الموصل العراقية، الاثنين، في إنقاذ طفل بعمر عام ونصف بعد سقوطه في بئر بعمق 50 مترا وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر فقط.

وذكر الدفاع المدني، عبر صفحته على "فيسبوك" أنه "استحال إنزال رجل من الدفاع المدني نظرا لضيق البئر لتتم الاستعانة بفتى متطوع نحيل الجسم تم ربط قدميه وإنزاله رأسياً إلى أسفل البئر ليتمكن من الوصول إلى الطفل، وحمله بإحكام ليتم بعدها رفع الاثنين".

وأضافت قوات الإنقاذ أن الطفل والصبي وصلا إلى أعلى البئر بسلام، فيما تم الإسراع بتقديم الإسعافات الأولية إلى الطفل"، مضيفة: "لله الحمد كانت حالته الصحية مستقرة".

ونشر الدفاع المدني مقطع فيديو أظهر عملية إخراج الصبي والطفل برفقته، وسط تشجيع من الحاضرين الذين شجعوا الصبي بالهتاف "أيها البطل"، قبل أن تبدو أعراض الدوار على الصبي الذي تم إمداده بالأكسجين على الفور.

كما نشر الدفاع المدني صورا للطفل الصغير ولحجم البئر بعد إخراجه.

https://www.facebook.com/watch/?v=300751118239713

المصدر: alarabiya

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