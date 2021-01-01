نجحت فرق الدفاع المدني في مدينة الموصل العراقية، الاثنين، في إنقاذ طفل بعمر عام ونصف بعد سقوطه في بئر بعمق 50 مترا وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر فقط.
وذكر الدفاع المدني، عبر صفحته على "فيسبوك" أنه "استحال إنزال رجل من الدفاع المدني نظرا لضيق البئر لتتم الاستعانة بفتى متطوع نحيل الجسم تم ربط قدميه وإنزاله رأسياً إلى أسفل البئر ليتمكن من الوصول إلى الطفل، وحمله بإحكام ليتم بعدها رفع الاثنين".
وأضافت قوات الإنقاذ أن الطفل والصبي وصلا إلى أعلى البئر بسلام، فيما تم الإسراع بتقديم الإسعافات الأولية إلى الطفل"، مضيفة: "لله الحمد كانت حالته الصحية مستقرة".
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التعليقات على أنقذوه بأعجوبة.. شاهد عملية إخراج طفل سقط في بئر عميقة
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