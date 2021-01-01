تفاصيل جلسة الزمالك مع بن شرقي لتجديد تعاقده

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن ضربة البداية كانت موفقة للفريق في مشوار دوري ابطال إفريقيا.
وقال المندوه عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الزمالك أضاع عدة محاولات أمام المرمى ولكن الأداء كان مميزاً في مواجهة توسكر الكيني بجولة الذهاب لدور ال ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.
وأشار إلى أن الفوز بهدف نظيف في كينيا يقرب الزمالك من التأهل ولكن يجب احترام المنافس والتركيز في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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