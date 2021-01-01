تفاصيل جلسة الزمالك مع بن شرقي لتجديد تعاقده

آخر الأخباراخبار الرياضة › تفاصيل جلسة الزمالك مع بن شرقي لتجديد تعاقده

صورة الخبر: بن شرقي
بن شرقي

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن ضربة البداية كانت موفقة للفريق في مشوار دوري ابطال إفريقيا.

وقال المندوه عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الزمالك أضاع عدة محاولات أمام المرمى ولكن الأداء كان مميزاً في مواجهة توسكر الكيني بجولة الذهاب لدور ال ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار إلى أن الفوز بهدف نظيف في كينيا يقرب الزمالك من التأهل ولكن يجب احترام المنافس والتركيز في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكد أنه حرص على صرف مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق من جيبه الخاص تقديرا للأداء المميز في كينيا.

وأوضح أن الجانب الكيني رحب بالزمالك كما أن السفارة المصرية احسنت استقبال البعثة والتعامل مع الأجواء بشكل ممتاز.

وأشار إلى أنه عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وجاءت ودية وشهدت ترحيبا بالبقاء مع الفريق بصفة عامة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تفاصيل جلسة الزمالك مع بن شرقي لتجديد تعاقده

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33397

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager