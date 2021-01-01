آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

نشرت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الإثنين، آخر تطورات الحريق الذي اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي حيث كانت فرق الإطفاء تتعامل معه.
وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الاثنين: "تم عزل وحدة ARD رقم ٤٢ وجميع الخطوط المؤدية لها وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث".
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وأضافت: "لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق".
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