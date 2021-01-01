آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت



حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

نشرت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الإثنين، آخر تطورات الحريق الذي اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي حيث كانت فرق الإطفاء تتعامل معه.



وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الاثنين: "تم عزل وحدة ARD رقم ٤٢ وجميع الخطوط المؤدية لها وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث".



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بلا إصابات.. اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الكويتي

وأضافت: "لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق".

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ولفتت الشركة إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف العمال، مؤكدة أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع وجميعهم في حالة جيدة، ونقل مصابين آخرين إلى مستشفى العدان وحالتهما مستقرة.